Bericht über Geiselnahme im Südwesten Frankreichs

Ein offenbar bewaffneter Mann hält in der Nähe der französischen Stadt Toulouse vier Menschen als Geiseln fest, wie die Staatsanwaltschaft und ein Mitarbeiter der Polizei am Dienstag bestätigten. Der Vorfall ereignete sich demnach in einer Bar mit einem Büro für Sportwetten in dem Vorort Blagnac. Wie der Nachrichtensender Franceinfo am Dienstag berichtete, war die Polizei an Ort und Stelle.

Elitepolizisten der Spezialeinheit Raid seien im Einsatz, hieß es weiter. Der Mann soll nach Angaben eines Ermittlers damit gedroht haben, auf die Beamten zu schießen. Die Polizei habe die Umgebung des Tatorts abgeriegelt.

Eine Regionalzeitung berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, es gebe bisher keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Als möglich gilt demnach, dass der Täter ursprünglich einen Raubüberfall verüben wollte.