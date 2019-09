Berlin beschließt eine CO2-Steuer light

Mit einem milliardenschweren Maßnahmenpaket will die Große Koalition in Deutschland das Klimaziel — bis 2030 minus 55 Prozent CO2-Ausstoß gegenüber 1990 — erreichen. In einem 19-stündigen Sitzungsmarathon einigten sich die Koalitionsspitzen in Berlin am Freitag auf das Konzept, während draußen auf den Straßen 270.000 Menschen fürs Klima demonstrierten.

Die Kernelemente: Massive Investitionen in den Klimaschutz, die Einführung eines nationalen Emissionshandels auch für Verkehr und Gebäude, was auf eine CO2-Steuer light hinausläuft, auch wenn es Kanzlerin Angela Merkel nicht Steuer sondern „CO2-Bepreisung“ nennt. Dafür soll es Vergünstigungen für Pendler, Bahnfahrer und E-Autokäufer geben. Auch der Strom soll billiger werden, während Fliegen teurer wird.

Das Emissionshandelssystem soll 2021 auf sehr niedrigem Niveau starten: Der Preis pro Tonne CO2 soll dann von zehn Euro im Jahr 2021 bis 35 Euro im Jahr 2025 ansteigen. Ab 2026 soll eine Versteigerung der Emissions-Zertifikate zunächst in einem Preiskorridor zwischen 35 und 60 Euro pro Tonne CO2 erfolgen. Für den Spritpreis bedeutet das eine zunächst marginale Steigerung von drei Cent pro Liter. Am Ende aber werden es 15 Cent sein.

Die Einführung der CO2-Bepreisung stelle einen „Paradigmenwechsel“ dar, sagte Merkel (CDU). Sie zeigte sich überzeugt, dass die Koalition damit „die Grundlagen dafür gelegt“ habe, ihre Klimaziele umzusetzen.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bezifferte die Höhe der geplanten Klima-Investitionen auf 54 Milliarden Euro bis 2023. Bis 2030 ist in dem Koalitionspapier ein Investitionsvolumen in dreistelliger Milliardenhöhe vorgesehen.

Das Klimapaket verbessert auch das Klima in der zuletzt zerstrittenen Koalition: CSU-Chef Markus Söder sprach von einem „massiven Zurückmelden der Großen Koalition“.

Scholz dankte ausdrücklich den jungen Klimaaktivisten von Fridays for Future: Diese hätten „uns alle aufgerüttelt“. Die Greta-Thunberg-Fans sind freilich nicht zufrieden: Fridays for Future erklärte zur geplanten CO2-Bepreisung: „Nochmal zwei Jahre warten ist skandalös.“ Die Grünen sprachen von einer „historischen Pleite“.