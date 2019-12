Berlin weist nach Mord Russen-Diplomaten aus

Diplomatische Krise in besonders heikler Phase

Die Ermordung eines Georgiers in Berlin hat eine schwere diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland zur Folge. Moskau reagierte am Mittwoch scharf auf die Ausweisung zweier Diplomaten durch Berlin. „Wir sind gezwungen, eine Reihe von Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen“, so das russische Außenamt. Die deutsche Justiz vermutet den russischen Staat hinter dem Mord.

Ein 40 Jahre alter Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit war am 23. August in einem Berliner Park von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein 49-Jähriger mit russischem Pass, war kurz danach gefasst worden.

Das Mordopfer hatte nach verschiedenen Medienberichten Anfang der 2000er-Jahre auf der Seite muslimischer Tschetschenen gegen Russland gekämpft. Auf den Mann soll es 2015 in der georgischen Hauptstadt Tiflis schon einmal einen Anschlag gegeben haben, den er überlebte. Nach seiner Flucht aus Georgien stellte der Mann in Deutschland einen Asylantrag. Dort lebte er seit 2016.

Der Zeitpunkt der diplomatischen Krise ist heikel: Am Montag will die deutsche Kanzlerin Angeal Merkel bei einem Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Fortschritte im Ukraine-Konflikt erreichen.