Berlin will AKW Isar und Neckarwestheim als Reserve halten

Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck will Medienberichten zufolge die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 als Reserve über das Jahresende am Netz halten. Sie sollten bis Mitte April eine Einsatzreserve zur Versorgungssicherheit bilden, berichtete das Magazin „Spiegel“ am Montag. Laut „Spiegel“ könnten sie in bestimmten Stresssituationen das Netz stabilisieren. Das sei auch das Ergebnis eine Stresstests im Auftrag des Ministeriums.

Das dritte verbliebene AKW Emsland könne aber wie vorgesehen zum Jahresende abgeschaltet werden. Beim Atomausstieg wie im Atomgesetz geregelt bleibe es damit. Die Ergebnisse des Tests sollen noch Montagabend veröffentlicht werden.

CDU-Chef Friedrich Merz forderte unterdessen den Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke. Eine Einstufung der Atommeiler als Notreserve bezeichnete er als völlig ungenügend. „Volle Leistung dieser Kraftwerke am Netz und am Markt“, sagte er vor der Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion. Die Regierung müsse außerdem neue Brennstäbe bestellen, damit die Atommeiler noch drei bis vier Jahre laufen könnten. Der Strom werde dringend gebraucht. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnt bei einer Abschaltung der Meiler vor einem Blackout in Deutschland, also einem Zusammenbruch der Stromversorgung.