Berlinale ohne eindeutige Favoriten

Von Stefan May

Der diesjährige Berlinale-Wettbewerb geht ohne eindeutigen Favoriten für den Goldenen Bären, der morgen verliehen wird, zu Ende. Zudem endete die Kategorie Wettbewerb einen Tag früher als geplant, weil der chinesische Beitrag „One Second“ des Regisseurs Zhang Yimou offiziell aus technischen, tatsächlich aber wohl aus politischen Gründen sein Land nicht verlassen konnte.

Aufregung gab es auch um „Elisa und Marcela“ der Spanierin Isabel Coixet, weil der vom Streamingdienst Netflix produzierte Film nicht in den Kinos gezeigt werden wird. Der Schwarz-Weiß-Film basiert auf der wahren Geschichte eines lesbischen Paares, das sich im erzkatholischen Spanien zu Beginn des 19. Jahrhunderts trauen ließ, indem sich eine der beiden Frauen als Mann verkleidete. Im von der Kritik sehr positiv aufgenommenen österreichischen Beitrag „Der Boden unter den Füßen“ von Marie Kreutzer geht es um Unvereinbarkeit von öffentlich und privat: Der Karrierefrau steht zunehmend die Verpflichtung für die kranke Schwester im Weg.

Wie immer drängen sich viele weibliche Darstellungen für eine Auszeichnung auf. Etwa die kleine Helena Zengel in ihrer furiosen Darstellung eines schwer verhaltensauffälligen Mädchens im deutschen Film „Systemsprenger“, oder Zorica Nusheva in der mazedonischen Produktion „God exists, Her Name is Petrunya“. Sie spielt darin eine arbeitslose junge Frau, die sich in der patriarchalischen Gesellschaft durchzusetzen versucht.

Eindrucksvolle Bilder

Für eindrucksvolle Bilder in Erinnerung bleiben werden „Öndög“, der die Ruhe der weiten Steppe in der Mongolei zeigt, der norwegische Beitrag „Pferde stehlen“ mit Stellan Skarsgard und der türkische Film „A Tale of Three Sisters“, den die Schroffheit der anatolischen Bergwelt bestimmt.

Die schließlich 16 statt 17 Filme sind allesamt von guter Qualität, einige sogar recht aufwendig in Szene gesetzt, wie etwa der Eröffnungsfilm „The Kindness of Strangers“ oder „Mr. Jones“. Geht es im einen um eine Mutter, die mit ihren Kindern vor dem gewalttätigen Vater nach New York flüchtet, beschäftigt sich der andere mit einem britischen Journalisten, der in den 1930ern in die Sowjetunion reist und über die in der Ukraine unter Stalin verursachte große Hungersnot berichtet.

„Unerträglicher“ Film

Der bestimmt „unerträglichste“ Film dieses Wettbewerbs ist „Der goldene Handschuh“ von Fatih Akin, nach einem Tatsachenroman von Heinz Strunk über einen vierfachen Frauenmörder in Hamburg. Er zelebriert die Morde auf der Leinwand und führt die unterste Gesellschaftsschicht von Sankt Pauli wie in einem Zoo abstoßender Tiere gnadenlos vor. Der Film kam bei der Kritik recht gut an, ebenso überraschend gut wie „Ich war zuhause, aber“ der deutschen Regisseurin Angela Schanedec und „Synonymes“ des israelischen Regisseurs Nadav Lapid. Im ersten geht es um eine Mutter in Berlin und ihre zwei Kinder, im anderen um einen jungen Israeli, der vor seiner Heimat nach Paris flieht.

Ebenfalls gelobt wurde der kanadische Film „Ghost Town Anthology“ von Denis Cote, in dem ein Unfall dörfliche Strukturen ins Wanken bringt. Gutes Mittelfeld sind „Piranhas“ über eine Jugendgang in Neapel und „So long, my Son“: Der chinesische Film begleitet eine Familie, die zwei Kinder verliert. Nebenbei werden die rigiden Bestimmungen Chinas zur Einkindfamilie und deren brutale Auswirkungen auf die Menschen beleuchtet. „Grace a Dieu“ greift das Schweigen der katholischen Kirche beim Missbrauchsthema anhand eines aktuellen Falles in Lyon auf. Die Entscheidung der Jury wird nicht leicht sein.