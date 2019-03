Berlinale-Preisträger & Dystopisches

Crossing Europe startet am 25. April — Hommage an Elfie Semotan

Von Mariella Moshammer

Mit „einem wunderschönen filmischen Denkmal“ startet am 25. April das Filmfestival Crossing Europe, wie die Leiterin Christine Dollhofer im Gespräch erzählt. „Elfie Semotan, Photographer“ von Joerg Burger werde auch von einer Schau begleitet, die Werke Semotans zeigt, die 2008 in Linz entstanden sind. „Man geht durch die Ausstellung zum Film“, so Dollhofer. „Ein sehr starker Film ist auch ,Systemsprenger’, der in Berlin uraufgeführt wurde.”

Der Gewinner eines Silbernen Bärens zeige als einer der Eröffnungsfilme wie eine Gesellschaft mit Menschen umgeht, die nicht ins klassische Korsett passen. Auch der spanische Tribute-Gast Jaime Rosales ist bei der Festival-Eröffnung vertreten. „Fast alle seine Arbeiten sind in Cannes uraufgeführt worden, auch ,Petra’, der wie eine griechische Tragödie konzipiert und meisterlich inszeniert ist.“

„Bota“ ist eine Referenz an den Spotlight-Gast aus Albanien, Iris Elezi und die Nachtsicht-Schiene eröffnet der dänische Thriller „Sons of Denmark“. „Es ist ein sehr politischer Film, eine dystopische SciFi-Geschichte. Dänemark 2026, die nationalistischen Bewegungen sind an der Macht, die Muslime werden unterdrückt und es gibt Radikalisierung auf beiden Seiten.“

Zum Abschluss des Festivals wird „Gott ist eine Frau und heißt Petrunya“ der Regisseurin Teona Strugar Mitevska gezeigt.

Lesen Sie morgen ein ausführliches Interview mit Christine Dollhofer im VOLKSBLATT.