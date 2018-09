„Bernhard zeigte mir den Weg“

Von Christian Pichler

Im März 1984 wurde Claus Peymann offiziell als neuer Direktor des Wiener Burgtheaters angekündigt, fünf Monate später erschien Thomas Bernhards „Holzfällen“. Am Sonntag las Peymann vergnügt jene Passage aus dem Roman, in der bei einem „künstlerischen Abendessen“ (der Ausdruck naturgemäß eine Bosheit) über den künftigen Direktor der Burg palavert wird. Ein „deutsches Theatergenie“, ein „deutscher Theaterberserker“!

bezahlte Anzeige

Plötzlich springt Peymann hoch, lässt buntes Lametta über sein Haupt rieseln.

Peymann ironisiert sich gerne selbst

Der gebürtige Bremer Claus Peymann, 1986 bis 1999 Burg-Direktor, heute geistig frische 81 Jahre, ironisiert sich gerne selbst. Sein Besuch in den rammelvollen Linzer Kammerspielen auch eine Zeitreise in die 1980er, als Österreich endgültig aus dem Nachkriegsschlummer gerüttelt wurde.

„Holzfällen“ hierzulande kurze Zeit verboten, was den Verkauf zusätzlich ankurbelte. Die Zensur jämmerlich, als Folie für die Figur des Auersberger (spöttisch als „der Komponist in der Webern-Nachfolge“ tituliert) allzu leicht Gerhard Lampersberg erkennbar, Komponist und Bernhards Mäzen in den Fünfzigern.

Dankbare Aufgabe für den lustvollen Rezitator

Bernhard teilt aus („pervers geisteskranker Zustand“) und besudelt auch sein Alter Ego im Roman („noch viel gemeiner und niederträchtiger als dieser Auersberger“). Eine dankbare Aufgabe für den lustvollen Rezitator Peymann, der den Drahtseilakt zwischen (Selbst-)Ekel und Zuneigung auskostete. Peymann im „Ohrensessel“ wie der Ich-Erzähler, bei dem Wort „Chance“ im Text unterbricht er. „Ein Mal hab ich vor vielen Jahren ,Schangse‘ gesagt“, und er wiederholt extra für Linz, französisch weich: „Chance“.

Kostbare intensive Lesung, hernach sprach Peymann mit dem Linzer Schauspielchef Stephan Suschke. Erzählte über die erste nächtliche Begegnung mit Bernhard, nur Peymann wagte „Ein Fest für Boris“ zu inszenieren, Uraufführung 1970 in Hamburg. Peymann spricht vom „Glück einer langen Freundschaft“: „Wie Sie merken, bin ich beredt. Bei Thomas Bernhard war ich immer schweigsam. Ich hatte zuzuhören.“

Die Burg bei Amtsantritt Klaus Peymanns „fest in der Hand der Lodenfraktion“, die Premieren von den „Freunden des Burgtheaters“ okkupiert: „Die hab ich als erstes rausgeschmissen.“ Es habe „fürchterliche Schlachten“ gegeben, „Bernhard war der, der mir den Weg gezeigt hat“. Als Peymann den Wunsch der Politik übermittelte, Bernhard solle ein Auftragswerk zum Erinnerungsjahr 1988 schreiben, habe der empört reagiert. Man solle doch bitte alle Schaufenster in den größeren Städten des Landes mit Judensternen dekorieren, so Bernhard. Das war halb geschummelt, in petto hatte er bereits das Stück „Heldenplatz“.