Bernhard zertrümmerte Nordschleifen-Rekord

6:11,13.

Echte Benzinbrüder wissen, was diese Zahl bedeutet. Stefan Bellof schrieb 1983 in genau sechs Minuten, elf Sekunden und 13 Hundertstel ein Kapitel Motorsportgeschichte. So lange brauchte der Deutsche in seinem Porsche 956-007 für eine Runde auf der 22 km langen Nordschleife des Nürburgrings. 35 Jahre hatte dieser Fabelrekord Bestand, diesen Freitag fiel die Bestmarke. Besser gesagt, sie wurde zertrümmert.

Porsche schickte Werksfahrer Timo Bernhard im 919 Hybrid Evo Tribute auf die Strecke. Das Le-Mans-Sieger-Gespann des Vorjahres bewältigte die „Grüne Hölle in der Eifel“ in sagenhaften 5:19,55. In Worten: Fünf Minuten, 19 Sekunden und 55 Hundertstel, Schnitt 234 km/h.

Zum Vergleich: Niki Lauda hatte im Ferrari-F1 knapp sieben Minuten gebraucht, sehr gute Sportfahrer in sehr guten Autos bleiben unter acht Minuten.

Le-Mans-Rekordsieger Porsche hatte sich 2017 aus der Langstrecken-WM zurück gezogen, mit der Nordschleife fanden Fahrer Bernhard, der 919 Hybrid und das Rennteam aus Weissach eine lohnende Herausforderung. Pünktlich zum 70. Firmenjubiläum setzte Porsche den nächsten Meilenstein.

5:19,55.