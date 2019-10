Bertens und Mladenovic im Linz-Viertelfinale

Die topgesetzte Kiki Bertens, Kristina Mladenovic, Jekaterina Alexandrowa und Viktoria Kuzmova haben am Donnerstag beim Upper Austria Ladies in Linz das Viertelfinale erreicht. Die Niederländerin Bertens bezwang Alison van Uytvanck aus Belgien 4:6,6:3,6:3, ihre nächste Gegnerin beim Tennis-Hartplatzturnier ist am Freitag US-Jungstar Cori Gauff.

Mladenovic, die Freundin von Dominic Thiem, besiegte die Kroatin Donna Vekic 3:6,6:1,6:2 und trifft nun auf Alexandrowa. Die Vorjahresfinalistin aus Russland setzte sich gegen die Deutsche Laura Siegemund 7:6(1),2:6,6:4 durch. Die Slowakin Kuzmova warf Ex-Linz-Siegerin Anastasia Pawljutschenkowa (RUS) mit 2:6,6:2,6:4 aus dem Bewerb, ihre Viertelfinalkontrahentin ist die Deutsche Andrea Petkovic.