Berühmte Europäer sollen künftig die Euro-Scheine zieren

Bisher sind es fiktive Brücken und Tore, die die Euro-Scheine zieren. Geht es nach der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sollen es nach der geplanten Neugestaltung europäische Berühmtheiten sein.

„Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, auf den Banknoten Gesichter berühmter Europäer zu zeigen: Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven oder James Joyce“, sagte die Französin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Reformprozess im Gang

Wie berichtet soll der EZB-Rat 2024 über die Herstellung neuer Banknoten entscheiden und darüber, wann diese in Umlauf gebracht werden könnten. Die Bevölkerung soll dabei miteingebunden werden.

Die EZB-Präsidentin wird bei dem Gedanken an die Neugestaltung nostalgisch. „Ich selbst erinnere mich gern an den Fünf-Franc-Schein mit Victor Hugo, den es vor 50 Jahren in Frankreich gab“, so Lagarde.

Dass die einzelnen Euroländer die Motive auf den Scheinen wie bei den Münzen unterschiedlich gestalten, lehnt Lagarde ab: „Die Neugestaltung der Banknoten ist eine gute Gelegenheit, Geschlossenheit zu zeigen“, so die oberste Währungshüterin.

Für die Gestaltung der aktuellen Euro-Scheine war übrigens ein Österreicher verantwortlich. Das Design stammt von Robert Kalina, einem Grafiker der Oesterreichischen Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH.