Berührend & begeisternd

Nach längerer coronabedingter Pause fand „Mosaik“, die beliebte Kammermusikreihe des Bruckner Orchesters, am Montag eine Fortsetzung. In Kooperation mit dem Ars Electronica Center wurde in dessen Deep Space gespielt, wo Musik und Visualisierungen (Thomas Radlwimmer) unter dem Motto „Unter Gleichgesinnten“ für ein stimmungsvolles Ambiente sorgten.

Mit einem ukrainischen Volkslied setzte man beim Benefizkonzert ein berührendes Zeichen des Mitgefühls für die Menschen aus der Ukraine.

Danach gab es viel Grund zur Freude: darüber, mit welchem Einsatz ihres künstlerischen Vermögens die Musiker unentgeltlich spielten und in langer Probenarbeit ein gar nicht alltägliches Programm vorbereitet hatten. Am Werk eine hervorragend musizierende Auswahl aus dem Streicherensemble des Orchesters.

Die Stücke verlangten eine ungewöhnliche Besetzung: drei Violinen das Capriccio des deutschen Komponisten Friedrich Hermann (1828-1907), gespielt von Rieko Aikawa, Alexander Heil und Radu Cristescu, und gleich vier Bratschen die mit rhythmischen Finessen gespickte und harmonisch kühne Fantasia von Edwin York Bowen (1884-1961), virtuos vorgestellt von Benedict Mitterbauer, Laura Maria Jungwirth, Gerda Fritzsche und Thomas Koslowsky.

Die Vortragsfolge schloss stimmig mit einem klassischen Streichquartett aus der Werkreihe 44 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ein rasches Figurenwerk, großbögige Kantilenen, Motivwiederholungen, in Gestalt eines verkappten Violinkonzertes ein echtes „Quatour brillant“ — mit überlegener Frauenpower von den Damen Johanna Bohnen, Jana Kuhlmann, Laura Maria Jungwirth und Bernadette Valik zum Höhepunkt des Streicherfestes geführt, welches das Publikum entsprechend beklatschte.