„Beruflich bin ich ein Hasardeur“

Mit Andreas Prochaska sprach Marietta Steinhart

Mit Andreas Prochaska („Das finstere Tal“) haben sich die Deutschen einen Österreicher für „Das Boot“ ins Boot geholt. Der Regisseur, der in Bad Ischl aufgewachsen ist, setzt Wolfgang Petersens Leuchtfeuer der Kinogeschichte als Fernsehserie fort, die im Herbst exklusiv bei Sky und Sky Ticket ausgestrahlt werden soll. Beim Filmfest München wurden jetzt erste Ausschnitte des Projekts präsentiert.

Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das Angebot für die neue Boot-Serie bekommen haben?

PROCHASKA: Das war ein No-Brainer. Ich wollte mich immer schon filmisch in diese Zeit begeben und hätte mir niemals träumen lassen, dass ich je einen Film auf einem U-Boot mache.

Hatten Sie gar keine Angst?

Im Privatleben bin ich eher vorsichtig, aber beruflich bin ich schon auch ein Hasardeur, und mich reizt die Herausforderung — das Abenteuer. In dem Fall war das Abenteuer ein sehr großes. Natürlich hast du dann auch noch die Hypothek, dass es da einen Weltfilm gibt. Aber man muss an einen Punkt kommen, wo man diesen ganzen Druck auf die Seite schiebt. Wenn du ständig daran denkst, dass du an Petersens Film gemessen wirst, dann paralysiert dich das.

Haben Sie mit Wolfgang Petersen vorher gesprochen?

Es gab einen Artikel mit der Headline: „Nachfolger von Wolfgang Petersen gefunden“. Ich hab mir gedacht, was ist denn das für ein Unfug? Erstens bin ich kein Nachfolger und zweitens ist es kein Remake. Ich hatte das dringende Bedürfnis, allein schon aus Respekt, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir haben dann im Vorfeld telefoniert, und es war ein sehr offenes, freundliches Gespräch. Also ich hab‘ schon versucht, mir ein bisschen seinen Segen zu holen.

Wie haben Sie „Das Boot“ denn weitergedacht?

Das Konzept, einen zweiten Handlungsstrang in La Rochelle zu erzählen, hat mich sofort überzeugt, vor allem die Möglichkeit, auch starke Frauenfiguren zu erzählen, die nicht nur winkend am Kai stehen, während die Männer in den Krieg ziehen. Durch die von Vicky Krieps gespielte Figur erlebt der Zuschauer auch den Alltag im besetzten Frankreich im Spannungsfeld ihrer anfangs naiven Sichtweise auf das Naziregime, die im Lauf der Geschichte in ein komplett anderes Licht gerückt wird. Es wird auch die Klaustrophobie im U-Boot verstärkt durch den Handlungsstrang an Land.

War der Testosteronspiegel am Set trotzdem sehr hoch?

Absolut. Wenn du zwanzig Burschen zusammen hast, dann ist das natürlich ein eigenes Energiefeld.

Wie war es für Sie, auf dem Boot zu drehen? Es wurde ein Modell nachgebaut …

Das Innenleben des Boots wurde im Studio gebaut und war beweglich, um bei Überwasserfahrt den Seegang zu simulieren. Einzelne Segmente konnte man für die Wasserbombenattacken schütteln. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Boot 1:1 nachzubauen und es nicht größer zu machen. Das zwingt dir eine gewisse Ästhetik auf. Der fast dokumentarische Charakter des Originals war da die Referenz.

Welche politische Qualität hat das neue „Boot“?

Ich habe versucht, mich auf Augenhöhe mit den Figuren zu begeben und sie aus der Zeit heraus zu begreifen, und nicht mit unserem heutigen Wissen auf die Zeit zurückzublicken. Auch weil drei meiner Söhne im Alter der damaligen U-Boot-Besatzungen sind. Wären sie auch dem Reiz der Propaganda erlegen, hätten sie sich freiwillig gemeldet? Die U-Bootfahrer waren die Posterboys der Nazis. Als Zuseher soll man sich die Frage stellen: Wie hätte man selber reagiert?

Wurden die Schauspieler speziell instruiert?

Unser Marineberater Jürgen Weber hat die Schauspieler theoretisch und praktisch auf die Dreharbeiten vorbereitet. Es wurde auch im Set geprobt damit jeder Handgriff sitzt, was für die Burschen im Torpedoraum eine besondere Herausforderung war.

Im preisgekrönten Kinofilm hat der Österreicher Erwin Leder damals den Obermaschinisten gespielt. Haben Sie auch Österreicher in Ihrer Besatzung?

Wolfgang Rauh spielt einen Torpedogast. Und mein Sohn Felix spielt auch mit, er ist als Steuermann in der Crew mit dabei und hat dann ein, zwei Dialogszenen gehabt.

Würden Sie eine schöne Erinnerung an Ihre Erfahrung mit mir teilen?

Das war während der Vorbereitungszeit, als wir das erste Mal mit diesem Boot aus dem Bunker herausgefahren sind. Es war ein bizarrer Moment für mich, auf der einen Seite hab‘ ich mir gedacht, ich mach‘ da jetzt einen großen Film und das Set ist unglaublich, und gleichzeitig fühlst du einen Stich im Inneren, weil du an dem Ort bist, wo das damals wirklich passiert ist. Die Leute sind dort rausgefahren und die meisten sind nicht zurückgekommen.