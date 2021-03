Beruhigender Blick über den Tellerrand

Kommentar zur Corona-Strategie.

Der Blick über den Tellerrand erweitert ja bekanntlich den Horizont. Und so entfaltet manchmal der Blick über die Grenzen auch beruhigende Wirkung. Richten wir unseren Blick etwa nach Deutschland: Dort hält man zwar die Grenzen nach Tirol

mit Verweis auf die dort befindliche Corona-Mutante weiterhin dicht. Gleichzeitig wird es für die Deutschen aber erst ab nächster Woche die Möglichkeit eines Gratis-Schnelltests geben – einmal pro Woche wohlgemerkt.

Da sind wir in Österreich seit Längerem schon viel weiter: Hierzulande kann man sich gratis testen lassen, und zwar sooft man möchte. Und auch in der Apotheke gibt es in der Alpenrepublik bereits Gratis-Tests. Offenbar ist also doch nicht alles so schlecht, wie es die Opposition darstellt. Der Vergleich macht sicher.