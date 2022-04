„Besser gegen EZB als gegen Impfen demonstrieren“

Wieder einmal ein Rekordergebnis konnte die Oberbank am Dienstag vermelden. Die Linzer Regionalbank mit viel Affinität zu Deutschland konnte den Gewinn nach Steuern 2021 um 90 Prozent auf 234,6 Mio. Euro steigern.

Die Kreditnachfrage stieg um 6,7 Prozent auf 18,4 Mrd. Euro. Die Unternehmen würden ihre Investitionen fortsetzen und ihre Betriebsmittel erhöhen, weil sie ihre Läger aufbauen. „Sie nehmen alles, was sie kriegen können zu jedem Preis“, schilderte Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger. Weitere Filialen in Deutschland sind in Planung bzw. bereits eröffnet.

Unklare Aussichten

Nicht zum ersten Mal übte der Oberbank-General Kritik an der Europäischen Zentralbank. Jene, die gegen die Impflicht demonstrieren, sollten lieber gegen die EZB-Politik demonstrieren, betonte er.

Er sprach auch von einem brutalen Preisdruck bei Unternehmen, der nun irgendwann weiter gegeben wird. Das würden die Bürger auch bald spüren, so seine Überzeugung. „Wer profitiert? Der Fiskus“, so Gasselsberger. Seine Forderung: Die Abschaffung der kalten Progression.

Risikovosorgen als Risiko

Einen Ausblick wagt er angesichts der geopolitischen Lage nicht. Die Risikovorsorgen wurden im vergangenen Jahr mit 35,7 Mio. Euro um 14,6 Prozent geringer dotiert, ein Wert der nicht zu halten sei, hieß es am Dienstag. Aber die Bank hat keine Kredite an Banken oder Unternehmen in Russland oder die Ukraine vergeben, wurde erklärt. Im vierten Jahr der Auseinandersetzung mit der UniCredit trifft man sich derzeit nur mehr in Tirol. Eines von drei Verfahren sei als erstes in Innsbruck mit einem Urteil in erster Instanz entschieden worden. Man hoffe auf ein baldiges in der 2. Instanz und heuer auch noch eine Entscheidung des OGH. Das gebe in bedeutenden Rechtsfragen eine Perspektive in dem vierten Jahr dieses Konfliktes.