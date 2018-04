Bestes Angebot für sichere Zukunft

bezahlte Anzeige

Auch wenn alle Vorzeichen einen klaren Wahlsieg der ÖVP unter Landeshauptmann Wilfried Haslauer erwarten lassen, ist für den ÖVP-Landesgeschäftsführer längst nicht alles gelaufen. Im Gegenteil: Es sei die „entscheidende Erkenntnis, dass sich erst 48 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburer fix entschieden haben“, betont Wolfgang Mayer unter Verweis auf eine IMAS-Umfrage. Bis zum 22. April könne die andere Hälfte „noch überzeugt werden. Und genau das werden wir tun: mit dem besten Angebot für eine sichere Zukunft in bewegten Zeiten“, so der ÖVP-Geschäftsführer.

Dieses „beste Angebot“ meint natürlich in erster Linie LH Haslauer, der am kommenden Freitag den Wahlkampf auch offiziell eröffnet. 84 Prozent der Salzburger, betont Mayer, seien mit der Arbeit der Landesregierung unter Haslauer sehr oder einigermaßen zufrieden, 79 Prozent vermuten aber auch, „dass die Herausforderungen für das Bundesland Salzburg in den kommenden fünf bis sieben Jahren eher größer werden“. Für Mayer „stellt sich also zwangsläufig die Frage, wer Salzburg künftig in bewegten Zeiten in eine sichere Zukunft führen kann. Das werden wir bei der Wahlwerbung auch in den Mittelpunkt stellen“. Nachsatz: Die Salzburger ÖVP habe das richtige Team und mit Haslauer „einen Spitzenkandidaten, den 69 Prozent direkt zum Landeshauptmann wählen würden“.

Weil das aber nicht geht und auch eine absolute ÖVP-Mehrheit nicht realistisch scheint, wird die ÖVP wie auch in den letzten fünf Jahren wieder einen Koalitionspartner brauchen. Ob es erneut die Grünen unter Astrid Rössler sind, lässt Haslauer offen: „Die Karten werden am 22. April neu gemischt. Dann sehen wir weiter“. Wobei der Landeshauptmann konzediert, dass die Koalition mit den Grünen gut funktioniert habe. Die ÖVP jedenfalls sieht er als Garant für die Fortsetzung des vor fünf Jahren eingeschlagenen Reformkurses: „Wir haben nach dem Finanzskandal wieder Stabilität hergestellt“.

Nach den 29 Prozent bei der Wahl 2013 will die Salzburger Volkspartei nun zumindest ein Drittel der Wählerstimmen holen. Wobei sich Haslauer bundespolitischen Rückenwind erwartet: „Ausgelöst durch den Kanzler herrscht für die Volkspartei momentan eine sehr gute Stimmung“, sagt er im APA-Gespräch.

Insgesamt treten am 22. April neun Listen an, sieben davon landesweit.