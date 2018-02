„Bestmögliche Ausbildung bieten“

Von Markus Ebert

„Niemand ergreift nur deswegen einen Lehrberuf nicht, weil die Berufsschule nicht ums Eck ist“: So bringt Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer die zu erwartenden Auswirkungen der Strukturreform bei den Berufsschulen auf den Punkt. Wie berichtet, werden aus bisher 26 Berufsschulen in Oberösterreich 22 Berufsschul-Kompetenzzentren. Aus Sicht von Bildungslandesrätin Christine Haberlander (OÖVP) beantwortet das nun abgeschlossenen Reformvorhaben „OÖ Berufsschulen 2020“ (Details siehe Stichwort rechts) insbesondere eine Frage: „Was braucht es an Strukturänderung, damit die Qualität der Ausbildung gesichert ist?“ Wobei Haberlander hier auf eine Wechselwirkung verweist: Es gehe „um die bestmögliche Ausbildung der Mitarbeiter in den Unternehmen“, denn hätten diese gute Mitarbeiter, „dann bleiben oder gehen die Betriebe auch in die Regionen“.

Weniger Schüler und größere Schulen

Zweifach gab ein Blick auf die Zahlen den Anstoß für das „breit aufgestellte Projekt“, wie Haberlander betont: Zum einen seien es die sinkenden Schülerzahlen — sie gingen von 2008/09 auf 2017/18 von 30.241 auf 24.354 zurück —, zum anderen die Schulgrößen. Hier brauche es, um die Lehrlinge „qualitativ beschulen zu können, eine bestimmte Größe“, sagt Enzenhofer. Über das Schuljahr gerechnet sollten das nicht weniger als 1000 Schüler sein, in diese Größenordnung kommt man nun überall, auf bis zu 1700 Schüler geht es hinauf.

Rund 1000 Lehrer gibt es an den Berufsschulen, laut Landesschulinspektorin Gerlinde Pirc werden 40 bis 70 an anderen Schulen als bisher unterrichten. Sie und Enzenhofer ernten von Landesrätin Haberlander ausdrückliches Lob: Das Reformprojekt sei von Anfang an begleitet worden und damit den Lehrern Ängste genommen. Laut Schulinspektorin wurde mit jedem einzelnen Lehrer Kontakt aufgenommen. „Bei uns wird niemand alleine gelassen“, unterstreicht Haberlander.

Gefragt, wie groß im System die Aufregung über die Reform sei, sagt Pirc: Sie sei „überrascht, wie ruhig es ist“. Sie relativiert auch die Debatten um die für nächstes Jahr angepeilte Schließung des Standortes Braunau, hätten doch künftig 70 Prozent der dortigen Schüler nach Ried einen kürzeren Weg. Die Notwendigkeit der Reform illustriert Pirc am Lehrberuf Einzelhandel: Dafür habe es für den nun startenden ersten Jahrgang in Braunau sieben Anmeldungen gegeben. Insgesamt werden an den Berufsschulen in rund 200 Berufsbildern Lehrlinge ausgebildet.