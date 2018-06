Bestmögliche Bonität für Oberösterreich bestätigt

Die Kreditwürdigkeit Oberösterreichs befindet sich weiterhin auf bestmöglichem Niveau. Die US-Ratingagentur Standard and Poor´s (S&P) hat das Rating des Landes mit AA+ bestätigt, zudem verbesserte sich der Ausblick von negativ auf stabil. Landeshauptmann Thomas Stelzer sieht darin eine Bestätigung für die eingeschlagene Richtung. Das Land sei auf einem guten Weg, so seine Überzeugung: „Der neue Kurs in unserer Finanzpolitik mit Chancen statt Schulden hat bei der Ratingagentur Anerkennung gefunden. Diesen Weg werden wir weitergehen. Oberösterreich ist ein starkes Wirtschafts- und Industrieland und daher ist es wichtig, dass die Investoren Vertrauen in unseren Standort haben.“

An der Spitze Österreichs

Oberösterreich hat sich damit unter den Vorzeige- Bundesländern etabliert: Nur Tirol und Vorarlberg erhielten von S&P auch das bestmögliche Rating. Da der Bund ebenso mit AA+ bewertet ist, kann auch kein Bundesland ein höheres Rating erreichen. Die Agentur begründet den stabilen Ausblick damit, dass es Oberösterreich im Jahr 2018 schaffen werde, den Haushalt auszugleichen und die Finanzplanung des Landes darauf hindeute, dass die Konsolidierung des Haushalts fortgesetzt werden soll. Positiv werde auch die Schuldenbremse gesehen. Allerdings gibt es auch eine Warnung: Sollte das Land von seinem Konsolidierungskurs und dem angestrebten Schuldenabbau abweichen, könnte die Einstufung wieder herabgesetzt werden, so S&P.