Besuch an einem der spannendsten Orte der Erde

China wolle die Weltmacht Nummer eins werden. Daher sei es wichtig, dass Österreich an einem der aktuell spannendsten Orte der Erde vertreten sei. Das betonte Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich und Chef der europäischen Kammerorganisation Eurochambres, in Peking. Derzeit entfallen nur rund zehn Prozent des österreichischen Außenhandels auf den asiatischen Bereich. „Das ist zu wenig für die Dynamik, die hier Platz greift“, so Leitl. Zwar gebe es Bereiche, die Sorge bereiten, etwa Internet-Einschränkungen oder Probleme bei der Rechtssicherheit. Dennoch sei der Markt hochinteressant: „Niemand ergreift die Flucht“, sagte Leitl.

Neues Patentabkommen

Infrastrukturminister Norbert Hofer unterzeichnete unterdessen eine bilaterale Vereinbarung, wonach heimische Unternehmen, die den chinesischen Markt erobern wollen, schnelleren Schutz für ihre Erfindungen bekommen. Das berichtete das Patentamt in einer Aussendung. Somit könnten heimische Firmen in China rascher Fuß fassen.