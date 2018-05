Besucherrekord in der fünften Spielzeit

Fünf Jahre hat die Tribüne Linz mittlerweile auf dem Buckel, im September startet die sechste Spielzeit. So erfolgreich wie die zu Ende gehende Saison sei noch keine für das junge Theater gewesen, sagen die Leiter Cornelia Metschitzer und Rudi Müllehner. Rund 20.000 Besucher sahen eine der bisher 213 Vorstellungen auf der Bühne des Hauses in der Eisenhandstraße. „Wir sind sehr angenehm überrascht von dem Zulauf“, sagt Mühllehner. Das Theater bietet sehr erfolgreich Vorstellungen für Schüler an, eine Schiene, die sich rasant entwickelt. 10.000 der Besucher waren diese Saison Schüler aus ganz Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg.

Auch für die kommende Saison setze man auf Stücke, die sowohl für Erwachsene im Abendprogramm als auch für die Jugend am Vormittag passe, so Metschitzer: „Wir bringen eine Mischung aus Klassikern und Modernem. Erstmals haben wir Shakespeare und Kleist.“Die Saison eröffnen wird am 19. September Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“. Darauf folgt „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist und „Geschichten aus dem Wiener Wald“ von Ödön von Horváth. Mit dreckigen Wienerliedern und Austropop wird Horváths Volksstück zu Leibe gerückt. Mit dabei Eugen Victor, der heuer in Mitterers „Sibirien“ spielte — diesesmal in der Rolle des Zauberkönigs.

Rockkonzerte und Dauerbrenner

Weiters stehen auf dem Jahresprogramm „Von Mäusen und Menschen“ von John Steinbeck und ein Stück über das Leben von Alma Mahler-Werfel, das mit viel Musik agieren wird. Auch bei „Romeo und Julia“wird Musik eine bedeutende Rolle spielen, verrät Metschitzer, die erneut die Regie bei allen Stücken übernimmt. Eingespielte Rockkonzertmitschnitte werden das Liebesdrama untermalen. Erneut gezeigt werden die bereits bekannten Produktionen „Out! — Gefangen im Netz“und „Anne“. „Das sind Dauerbrenner“, so Metschitzer.

Habe sich das Theater in den vergangenen fünf Jahren zu einer mittleren Bühne entwickelt, bekomme man Förderungen wie in der freien Szene, rechnet Mühllehner vor. Anstatt eines Gesamtbudgets wie 2017 von rund 340.000 Euro (Eigenfinanzierung: 50 Prozent) bräuchte man zwischen 700.000 und 800.000 Euro. „Es muss ja alles professionell sein“, betont Metschitzer. 2017 bekam das Theater vom Land OÖ 40.000 Euro. Das sind um 10.000 Euro mehr als in den vergangenen Jahren. Von der Stadt Linz gab es eine Jahresförderung von 50.000 Euro und vom Bund 47.000 Euro.