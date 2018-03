Beten mit den Händen

Text und Fotos: Melanie Wagenhofer

Als Zier für das Straußenei hat Lieselotte Freund passend zur Osterzeit die Passionsblume gewählt: In der Blüte symbolisieren Blätter die drei Nägel, mit denen der Herr ans Kreuz geschlagen wurde, weitere fünf die Wundmale Jesu, ein Blütenkranz steht für die Dornenkrone und zwölf Blätter für die Apostel. Fast 30 Jahre Klosterarbeiten haben das Haus der Linzerin, die in Gallneukirchen lebt, schon in ein kleines Museum verwandelt. Ein Gebetsei, auf das Textstreifen aufgeklebt sind, hat Freund, wie früher üblich, gefüllt: „Die Menschen haben ihre Litanei davon abgelesen und damit sie dabei nicht eingeschlafen sind, haben die Eier beim Drehen gescheppert“, erzählt sie schmunzelnd.

Die Form, hier Seele genannt, für ein winzigkleines Blatt wird, wie viele Einzelteile einer Klosterarbeit, mit einer kleinen Schere aus Goldkarton ausgeschnitten. Der Draht wird positioniert und dann mit sicheren, gezielten Bewegungen der seidene Faden so um die Seele herumgewickelt, dass nicht nur kein freies Fleckchen mehr sichtbar ist, sondern auch ein völlig gleichmäßiges Bild entsteht. Der Stengel der Blüte ist aus feinstem, kunstvoll gewickeltem Golddraht. In unzähligen Stunden filigraner Handarbeit entstehen ganze Blütenmeere und andere aufwendige Verzierungen für Objekte und Kunstwerke, die stets in einem religiösen Kontext stehen. Zusammengefügt zu Büscheln werden die einzelnen Blumen durch Wickeln und Binden, bei Klosterarbeiten vermeidet man Kleben so gut es geht. „Bei Eiern bleibt wegen der Form manches Mal nichts anderes übrig“, erklärt Birgit Aigner aus Krenglbach, die Leiterin der Werkgruppe Klosterarbeiten. Als Werkzeug dienen u. a. kleine Zangen, als Hilfsmittel Tageslichtlampen oder Lupen.

Die allerersten Klosterarbeiten entstanden im 15. Jahrhundert. Ursprünglich wurden damit Reliquien, die man verehrt hat, verziert, in einen wunderschönen Rahmen gebettet. Klosterarbeiten waren früher Sache von Ordensfrauen und da meist jenen vorbehalten, die aus gutem Hause stammten und deshalb kundig in Handarbeiten waren. Ihre Hochblüte erreichte die Kunst, die auch unter den Bezeichnungen „Schöne Arbeiten“ oder Klosterfrauenarbeiten bekannt ist, im Barock: Da galt es als schick, Klosterarbeiten zu besitzen. Je reicher man war, umso kostbarer mussten diese sein.

Die vielen Details machen die Faszination aus

Es sind die unzähligen Details, die die Faszination dieser Arbeit ausmachen. „Zuerst wählt man eine Vorlage: Dafür studiert man alte Klosterarbeiten im Original – diese sind in Klöstern zu finden, manches befindet sich auch im Privatbesitz — oder zumindest auf Bildern, um herauszufinden, wie sie gemacht sind“, erklärt Aigner. Sie, ihre Mutter Barbara Ecklbauer, Frau Freund und Leopoldine Elias bilden den Kern der Werkgruppe Klosterarbeit. „Bei uns zuhause ist Handarbeit schon immer forciert worden“, erzählt Aigner. „Mit meiner Mutter gemeinsam habe ich 2008 einen Anfängerkurs bei Frau Freund besucht und Feuer gefangen, seit 2013 leite ich die Gruppe.“ Letztere hat vor knapp 30 Jahren das in Vergessenheit geratene Kunsthandwerk wieder zum Leben erweckt, sich auf Golddraht- und Papiertechniken spezialisiert und fertigt damit Reliquienarbeiten, Szenennachbildungen in Bildern, weihnachtliche oder österliche Symbole in unterschiedlicher Form wie das Agnus Dei. Aigner: „Wenn wir etwas sehen, das uns gefällt, arbeiten wir es nach. Der christliche Glaube steht dabei stets im Mittelpunkt.“ „Eine gewisse Andacht und ein gewisser Glaube gehören auch dazu“, ergänzt Frau Freund. „Man bezeugt seinen Glauben damit.“ Den Damen ist es dabei sehr wichtig, authentisch zu arbeiten, weshalb auch das Material perfekt passen muss. Kostbare Maulbeerseide etwa, gesponnen aus 12 bis 16 Fäden, die sie mit ihren einzigartigen Farben überzeugt hat, beziehen sie regelmäßig aus Japan und arbeiten auch sonst mit Exquisitem wie Brokat, Moiré und Samt. Beliebt seien auch „heilige“ Stoffe aus der Paramentik, so Freund. Überall, wo man etwas findet, das man später einmal für ein Kunstwerk verarbeiten könnte, nimmt man es mit. Freund: „Da wird man zum Jäger und Sammler.“ Und: „Jedes Fitzelchen ist kostbar“, ergänzt Aigner. Auch historisches Wissen sei von Bedeutung: Schließlich handle es sich nicht um Bastelarbeiten, sondern eben um Klosterarbeiten, die stets einen religiösen Hintergrund haben. Krüll nennt sich die Technik, bei der mit unterschiedlich breiten Papierstreifen gearbeitet wird: Mangels kostbarer Materialien hat man sie in ärmeren Klostergemeinschaften in Frankreich entwickelt. Dabei werden die Enden der Streifen feinsäuberlich in Fransen eingeschnitten und diese dann zu Ornamenten gedreht.

Prototypen zum Nacharbeiten

Im Frühling und im Herbst bietet der Verein traditionell Kurse an. Für jede dieser Veranstaltungen werden Prototypen für die Kursteilnehmer erarbeitet. Freund: „Wir setzen auf alte historisch belegte Stücke. Es gab nie Aufzeichnungen, wie Klosterarbeiten zu fertigen sind. Die Techniken wurden immer durch Lernen weitergegeben.“ Schritt für Schritt entstehen detaillierte Anleitungen, die es auch Anfängern möglich machen, die besonderen Stücke umzusetzen. Die notwendigen Materialien sind im Kurs erhältlich, die „Klosterarbeiterinnen“ sammeln aber, wie gesagt, zudem fleißig selber. „Ich habe auch das Herz, einmal eine Perlenkette zu zerschneiden “, sagt Frau Freund. Und sogar internationalen Austausch gibt es: Die farbenfrohe Ganutell-Technik, für die Seidenfäden mit farbigem Lackdraht verspindelt und so einzelne Blumen gefertigt werden, hat die Gruppe auf Malta erlernt.

Jeder Kurs hat ein Thema. „Manchmal geistern auch UVOs, unvollendete Arbeiten, herum“, sagt eine Teilnehmerin augenzwinkernd. Kein Wunder, wenn man sieht, wie aufwändig viele Objekte sind. Wochen-, oft monatelang arbeiten die Damen daran, bis ein Teil fertig ist. „Große Bilder etwa können schon Hunderte von Stunden in Anspruch nehmen. Die Damen, die sich hier zusammenfinden, sind schon eine eingeschworene Gemeinschaft, so manche Freundschaft ist entstanden. „Wir sind eine große Familie“, sagt Aigner. Manche Kursbesucher kommen von weit her, erzählt Leiterin Aigner, es gab schon weitgereiste Teilnehmer aus Japan, Luxemburg, der Schweiz oder Italien, regelmäßig sind Damen aus Deutschland mit dabei. Marianne Maydl aus Graz kommt immer wieder, weil sie sich so wohlfühlt: „Da gibt es keine Eifersucht und wir helfen einander gegenseitig. Ich habe das in solchen Kursen schon anders erlebt.“ Die studierte Volkskundlerin empfindet die Beschäftigung mit Klosterarbeiten als meditativ. „Wenn ich aufgeregt bin, bringe ich nix zusammen.“ Da wird dann auch klar, warum die besondere Kunst auch Beten mit den Händen genannt wird. „Das versteht man erst, wenn man es gemacht hat“, sagt Aigner lachend. Und was man sonst noch dafür braucht? „Geduld, Ruhe , Zeit und Geld“, sagen zwei Teilnehmerinnen, „Kreativität, Gefühl und Geschmack“, ergänzen andere „Klosterarbeiterinnen“ wichtig. Mit der Erfahrung wachsen jedenfalls auch die Herausforderungen, denen man sich stellt, sind sich alle einig.

Auch Fabergé-Eier lassen sich so gestalten

Ein Rosenspalier, das sich über ein großes Ei rankt, ein Maiglöckchen-Ei mit ganz alten Glasperlen, das kleine Bilder von Familienangehörigen zieren: Lieselotte Freund wendet die Technik der Klosterarbeiten auch an, um aufwändige Fabergé-Eier zu gestalten. „Wir benutzen ausschließlich echte Eier: von Strauß, Emu, Nandu, Schwan, Gans oder Ente.“ In Russland sei es üblich gewesen, an Ostern Eier und drei Küsschen zu verschenken, sagt Aigner. Die Zarenfamilie habe ihre von ihrem Goldschmied, einem gewissen Fabergé, anfertigen lassen. Frau Freund arbeitet sie so originalgetreu wie möglich nach, die kostbaren Edelsteine stehen ihr natürlich nicht zur Verfügung, das tut dem Glanz ihrer kunstvollen Eier jedoch keinen Abbruch.

www.klosterarbeiten.at