Betreiber bekommen Automaten zurück

Glücksspiel: LVwG gibt Beschwerde gegen Razzien recht — 53 Geräte werden an Besitzer retourniert — Gesetz in Österreich EU-widrig

LINZ — In Oberösterreich müssen die Behörden 17 beschlagnahmte Glücksspielautomaten zurückgeben. 35 weitere sollen in Kürze folgen. Die Betreiber hatten sich gegen die Razzien beschwert und vom Landesverwaltungsgericht (LVwG) Recht bekommen. Eigentlich ist Automatenzocken in OÖ verboten, die Rechtslage ist aber nicht ganz klar.

„Die Beschlagnahmen wurden wegen Unionsrechtswidrigkeit aufgehoben“, sagte Fabian Maschke, der Anwalt der betroffenen Betreiber. 17 Geräte wurden vergangene Woche retourniert, bei 35 weiteren Terminals wurde der Antrag auf Ausfolgung gestellt. 20 davon müssen laut einem Behördenbescheid am Freitag zurückgegeben werden, die restlichen innerhalb der kommenden zwei Wochen, so der Anwalt.

Das Landesverwaltungsgericht war kurz gefasst der Meinung, dass das ganze Glücksspielgesetz (GSpG) in Österreich EU-rechtswidrig sei. Deswegen könnten Betreiber von Glücksspielautomaten nicht bestraft werden.

Ob sie die Automaten wieder aufstellen, wisse er nicht, so Maschke. Ob das legal wäre, hänge von der Rechtsmeinung ab.

Das Finanzministerium kann gegen die nunmehrige Aufhebung der Beschlagnahmen noch Rechtsmittel beim Höchstgericht einlegen.