Betrüger mit Polizei-Masche aktiv

GMUNDEN — Einmal mehr haben falsche Polizisten eine Seniorin um ihr Erspartes — um die 30.000 Euro — gebracht. Die Unbekannten hatten die 78-jährige Gmundnerin am Dienstagabend angerufen, und ihr eine hanebüchene Geschichte aufgetischt. Dabei ging es um eine gefasste rumänische Einbrecherbande, die laut einer Liste auch in ihr Haus einbrechen wollte. Daher solle die Frau bekannt geben, welche Wertgegenstände sie zu Hause habe.

Als die Seniorin scheinbar nicht zur Zufriedenheit der Betrüger antwortete, änderten diese ihre Masche. Ein Mitarbeiter ihrer Hausbank sei ebenfalls in die kriminellen Machenschaften verstrickt, hieß es plötzlich. Er habe Falschgeld in ihr Vermögen gebracht, das nun untersucht werden sollte. Die gutgläubige Frau behob daher am Mittwoch ihr Erspartes und übergab es einem Abholer. Vermutlich dieselben Betrüger hatten es am Dienstag auch auf drei weitere Pensionistinnen aus dem Bezirk Gmunden abgesehen, diese durchschauten die Masche jedoch und erstatteten Anzeige.

Täter sitzen in türkischem Callcenter

Die Polizei ist seit November des Vorjahres mit dieser Masche, mit der auch in Deutschland und der Schweiz gearbeitet wird, konfrontiert, sagt Chefermittler Gerald Sakoparnig. Die Fälle treten in Wellen auf, bislang gebe es in OÖ zwei Geschädigte. Die Strippenzieher, eine mafiaartige Organisation, werden in einem türkischen Callcenter vermutet. „Die Gruppe arbeitet je nach Gebrauch mit unterschiedlichen Maschen“, sagt der Ermittler. Bei der derzeitigen handelt es sich um einen abgewandelten Neffentrick, bei dem ebenfalls versucht wird, Vertrauen aufzubauen. Gleichzeitig werden die Opfer ausgefragt.

Die echten Polizisten raten: Wenn Geld verlangt wird, sofort auflegen und sich auch nicht von der mitgeschickten Telefonnummer (+430133) täuschen lassen. Die Polizei ruft nie über den Notruf (133) an.

