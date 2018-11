Betrugsversuch mit Finanz-SMS

LEONDING — Bankangestellte haben eine 62-Jährige aus Leonding (Bezirk Linz-Land) davor bewahrt, Opfer von Betrügern zu werden. Der Frau hatte am vergangenen Montag eine Mailnachricht von der Adresse „FinanzOnline post@bmf.gov.at“, auf ihr Mobiltelefon erhalten. Darin wurde ihr eine Steuernachzahlung von 1900 Euro versprochen. Die Pensionistin glaubte an die Echtheit des Mails und gab online ihre Zugangsdaten ein. Tags darauf erhielt sie Frau einen Anruf von einem Mann, der mit ihr mit einem Akzent sprach. In weiterer Folge wurden ihr vier SMS zugesandt, wobei sie den jeweiligen TAN sofort an den Anrufer weitergab. Nach dem Telefonat erkundigte sich die Frau beim Finanzamt Linz nach dem Anrufer. Dort wurde ihr jedoch mitgeteilt, dass es diesen Mann nicht geben würde.

Sicherheitssystem schlug an

Unmittelbar darauf wurde sie von ihrer Bankzentrale in Wien kontaktiert. Dort sei man auf Grund eines Sicherheitssystems auf die Transkationen aufmerksam geworden. Nach kurzer Erklärung der Sachlage wurden ihre Konten gesperrt, so dass kein Schaden entstanden ist. In dieser Zeit war bereits versucht worden, von ihren Konten rund 25.000 Euro abzubuchen. Die Polizei bittet bei derartigen Mails um besondere Vorsicht und darum, vorher direkt mit ihrem Finanzamt Kontakt aufzunehmen.