In Schlangenlinien ist in der Nacht auf Samstag ein 48-Jähriger auf der A10 bei Hallein in Fahrtrichtung Villach unterwegs gewesen.

Seine unsichere Fahrweise fiel einer Polizeistreife auf, die den Mann bei der Raststation Golling anhielt. Der Test ergab 1,92 Promille.

Dem Berufskraftfahrer wurde der Führerschein an Ort und Stelle angenommen, berichtete die Polizei.