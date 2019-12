Betrunkener stürzte sechs Meter von Balkon

STEINBACH AM ATTERSEE — Ein 38-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) sechs Meter vom Balkon eines Mehrparteienhauses in die Tiefe gestürzt und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann war bis halb zwei Uhr mit seiner Ehefrau bei einer privaten Weihnachtsfeier gewesen. Wieder daheim, wollte er — stark betrunken — noch zu seinem Wagen.

38-Jähriger wollte zum Auto, Frau versperrte Wohnungstür

Die 34-Jährige versuchte das zu verhindern, berichtete die Polizei. Da sie nicht wollte, dass ihr Mann noch einmal vors Haus geht, zog sie nach dem Zusperren die Schlüssel der Wohnungstür ab. Unbemerkt schlich sich der 38-Jährige daraufhin auf den Balkon der im zweiten Stock gelegenen Wohnung, um von dort aus nach unten zu klettern. Der Mann verlor dabei aber den Halt, stürzte und prallte auf den Asphalt auf. Die Ehefrau erlitt einen Schock, als sie ihren schwer verletzten Gatten unten liegen sah. Mit ihrem Mann wurde sie ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.