Betrunkener Verletzter wehrte sich gegen Hilfe: Cobra-Einsatz in OÖ

Ein betrunkener Verletzter hat sich am Sonntagabend nach einem Sturz in seiner Wohnung im Bezirk Gmunden so heftig gegen professionelle Hilfe gewehrt, dass die Cobra einschritt.

Der 48-Jährige jagte mit seinem aggressiven Verhalten zunächst die Sanitäter in die Flucht, dann ging er mit Messern auf seinen 22-jährigen Freund los, der die Rettung gerufen hatte. Mit einem Großaufgebot der Polizei wurde der Tobende festgenommen, berichtete die Exekutive.

Weil der 48-Jährige nach einem Sturz zunächst nicht mehr richtig aufstehen konnte, hatte sein Freund die Rettung gerufen. Das war dem Betrunkenen aber offenbar gar nicht recht. Nachdem er die Sanitäter vertrieben hatte, ging er mit zwei Messern auf seinen Freund los.

Er drohte ihn umzubringen und warf schließlich die Messer nach ihm. Der 22-Jährige wurde mit der stumpfen Seite getroffen und nur leicht verletzt. Er versteckte sich unter einem Schreibtisch und alarmierte erneut die Einsatzkräfte.

Weil mittlerweile bekannt war, dass der 48-Jährige trotz Waffenverbots mehrere Pfeile und Bogen besitzt, rückte ein Großaufgebot der Polizei an und nahm den Mann fest.

Auch dagegen wehrte er sich trotz seiner Verletzung heftig, eine Einvernahme konnte wegen seine Alkoholisierung zunächst nicht stattfinden.