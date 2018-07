Bewässerung ist nur in Teilbereichen die Lösung

Leicht möglich, dass auf die fetten nun dürre Jahre folgen. Zumindest, wenn man auf die Witterung schaut, die vor allem der Landwirtschaft zu schaffen macht. Heuer war die Situation im Frühjahr teilweise dramatisch, einzig die vielen Niederschläge im Jänner haben laut Christian Krumphuber, Leiter der Abteilung Pflanzenproduktion in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LK OÖ), „die Ernte gerettet“. Doch welche Rezepte gibt es, wenn die nächsten Jahre ebenfalls warm und (zu) trocken werden? Bewässerungssysteme sind laut Franz Reisecker, Präsident der LK OÖ, „wirtschaftlich nicht darstellbar“. „Dies macht nur bei Kulturen mit höherer Wertschöpfung, also beispielsweise bei Gemüse Sinn“, so Reisecker. Abhilfe könnte im Grünlandbereich der Anbau von Luzernen schaffen, die mit trockenen Bedingungen gut zurechtkommen. Und auch der vermehrte Anbau von Wintergetreide könne eine vielversprechende Strategie sein.

Die Ernte 2018 zeichne sich Reisecker zufolge durch folgende Kriterien aus: Drei Wochen früher als durchschnittlich mit guter Qualität und regional sehr unterschiedlichen Erträgen. Dazu kommen großteils geringere Gesamterträge, etwa bei Raps (minus 25 Prozent) oder Sommergetreide (minus 20 Prozent). Große Ausfälle gab es zudem im Grünland- und Futterbereich. Daher könnte das Futter für die Viehbetriebe diesen Winter durchaus knapp werden. Auf den Erdbeerfeldern zum selber pflücken, das sind etwa 336 Hektar in Oberösterreich, fiel die Ernte faktisch total aus. Reisecker: „Für diese Landwirte ist das existenzbedrohend“.

