Bewaffnete raubten Klopapier

Bewaffnete in Hongkong haben eine Toilettenpapier-Lieferung an einen Supermarkt abgefangen und Ware im Wert von rund 1.700 Hongkong-Dollar (etwa 200 Euro) gestohlen. Zwei der drei Verdächtigen seien später festgenommen worden, sagte die Polizei in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Montag. Das Toilettenpapier sei sichergestellt worden.

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus Sars-CoV-2 tätigen viele Einwohner Hongkongs Panikkäufe. Essenzielle Dinge des täglichen Gebrauchs werden vielerorts knapp.

Neben Klopapier und Schutzmasken sind auch Waren wie Reis, Konserven und Handdesinfektionsmittel nur noch schwer zu bekommen. Bisher wurden in der Stadt rund 60 Virusinfektionen gemeldet.