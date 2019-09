Beweisnöte

Was Donald Trump im Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten wollte, liegt auf der Hand: Selenskyj sollte die „rauchende Pistole“ liefern, die der US-Präsident seinem möglichen Herausforderer Joe Biden ansetzen könnte.

Wäre Trump allgemein an möglichen Malversationen von US-Bürgern in der Ukraine interessiert gewesen, hätte er sich auch nach den ebenfalls interessanten Aktivitäten seines Ex-Wahlkampfmanagers Manafort erkundigen können. Dieser hat in Kiew als Lobbyist des 2014 gestürzten Präsidenten Janukowitsch Millionen gescheffelt.

Nach dem vorliegenden Telefonprotokoll, hat Trump seinem Amtskollegen nicht direkt eine Streichung von US-Geldern angedroht. War auch nicht nötig: Sein Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung stand nicht auf selbiger, sondern konnte eins und eins zusammenzählen: Kurz vor dem Telefonat hatte Trump die Auszahlung der 400 Millionen Dollar auf Eis gelegt.

Trotzdem sagt Selenskyj, nicht unter Druck gesetzt worden zu sein. Was sonst sollte er sagen? Natürlich lässt sich kein Präsident eines souveränen Staates unter Druck setzen, und wenn doch, würde er es nie zugeben.

„Was Trump getan hat, riecht verdammt nach Amtsmissbrauch.“

Was Trump getan hat, riecht verdammt nach Amtsmissbrauch. Doch in einem Amtsenthebungsverfahren geht es nicht um das, was politisch auf der Hand liegt, sondern um das, was juristisch greifbar ist. Das ist das Problem der US-Demokraten.