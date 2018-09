Bewerbungsfrist für Spitzenplatz bei Wiener Grünen endet

Wer sich noch für den ersten Listenplatz bei den Grünen für die nächste, 2020 anstehende Wien-Wahl bewerben möchte, muss sich beeilen. Denn am Dienstag endet die entsprechende Frist. Die Kandidatenriege wird somit frühestens am Mittwoch feststehen. Vorerst ist noch unklar, wie viele sich gemeldet haben, es dürften aber mehr als zwei sein, wird gemunkelt.

Seit 20. August können sich Bewerber via Mail bei den Grünen melden. Mehr braucht es vorerst nicht, um in die erste Runde zu gelangen. Geprüft wird allerdings, ob nicht etwa Mitglieder anderer Parteien eine Jux-Kandidatur abgegeben haben. Anschließend wird die Liste veröffentlicht.

Fix ist, dass der Grüne Klubobmann David Ellensohn und Gemeinderat Peter Kraus ins Rennen gehen. Sie haben ihr Antreten bereits verkündet. Dem Vernehmen nach gibt es auch weitere Bewerber – nähere Details dazu werden aber wohl erst nach Ablauf der Frist bekanntgegeben.

Tatsächlich zur Wahl stehen dann jene Kandidaten, die ausreichend Unterstützungserklärungen von registrierten Wählern bzw. Parteimitgliedern erhalten. Anschließend wird es Hearings geben. Die Abstimmung erfolgt brieflich im November.

Die in dem Zusammenhang wohl spannendste Frage ist inzwischen geklärt: Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, die die Liste zuletzt wiederholt angeführt hat, geht nicht mehr ins Rennen. Das hat sie am Sonntag verkündet. Sie will auch ihr Amt an den neuen Spitzenkandidaten übergeben – nämlich bis spätestens zur Rechnungsabschlussdebatte im Juni 2019.