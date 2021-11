Beziehungsdrama auf schiefen Ebenen

Goethes „Die Wahlverwandtschaften“ in den Linzer Kammerspielen

Es sind „schiefe Ebenen“ im wörtlichen und im übertragenen Sinn, auf denen sich ein Beziehungsdrama abspielt: Am Linzer Landestheater hat man den berühmten Roman „Die Wahlverwandtschaften“ von Johann Wolfgang von Goethe für die Bühne adaptiert.

Ein Versuch, der teilweise als geglückt anzusehen ist. Premiere war am vergangenen Freitag in den Kammerspielen.

Komplexes Geschehen

Die Ehe von Eduard, einem reichen Baron, und Charlotte erscheint anfänglich als harmonisch in nobler Umgebung, das Wichtigste ist die Gestaltung des großen Gartens. Bis das Paar auf die Idee kommt, Gäste einzuladen.

Eduards Freund, ein verarmter Hauptmann, und Charlottes Nichte, ein junges Mädchen namens Ottilie, bringen in der Folge nicht nur die Landhausidylle, sondern vor allem das Gefühlsleben von Eduard und Charlotte gehörig durcheinander. Eduard verliebt sich in Ottilie und Charlotte in den Hauptmann.

Was hier vergleichsweise einfach klingt, ist in Goethes Roman eine mit vielen Facetten und Differenzierungen ausgestattete und höchst komplexe Analyse der menschlichen Seele vor dem Hintergrund von Kultur und Naturwissenschaft, Letzteres ein Lieblingsthema des Dichterfürsten. Das Geschehen nimmt einen immer dramatischeren Verlauf und endet schließlich in einer Katastrophe. Soweit Goethes Roman. Aber eben ein Roman und kein Theaterstück.

Ständige Sturzgefahr

Christoph Diem (Inszenierung) und Wiebke Melle (Dramaturgie) schaffen eine Spielversion, die von einer tatsächlichen schiefen Ebene gekennzeichnet ist, sie erstreckt sich vom hinteren Bühnenteil relativ steil abfallend in Richtung Publikum. Was für die Schauspieler eine ständige körperliche Herausforderung und Sturzgefahr bedeutet.

Symbolisch könnte man im Stück auch von einer inhaltlich „schiefen Ebene“ sprechen, auf die die Gefühle der Figuren geraten. Und schließlich die „schiefe Ebene“ des Geschehens, die unweigerlich in das dramatische Ende führt.

Freilich, die echte schiefe Ebene hat auch einen sehr bühnentechnisch-praktischen Grund: Nur so sieht das Publikum die ständigen Overhead-Projektionen und Videos, die auf den Bühnenboden eingespielt werden. Durchaus geschickt, wenn auf diese Weise zum Beispiel „Wasser“ des Sees entsteht. Trotzdem hat man den Eindruck, dass Videos heute am Theater unvermeidlich sind. Sie werden offensichtlich zur Manie der Regisseure.

Muss man ein Wald-Video zeigen, weil man dem Publikum nicht mehr zutraut, sich mit zwei, drei Baum-Attrappen auf der Bühne einen Wald vorzustellen? Und die Schauspieler müssen dann über diesen Video-Wald am Boden hüpfen, möglichst so, dass es echt wirkt und sie nicht gegen einen „Baumstamm“ laufen. Manche sonst übertriebene Szenengestaltung mag auch der Angst davor geschuldet sein, mit einer Romanvorlage zu wenig „action“ auf der Bühne erzeugen zu können.

Abgesehen davon ist die Linzer Bühnenversion der „Wahlverwandtschaften“ aber über weite Strecken, basierend auf der Sprache Goethes, stimmig. Vor allem gegen Schluss, wenn die optischen Elemente ausbleiben, entsteht spürbare und ergriffen machende Dramatik.

Sprache gut gemeistert

Was vor allem den schauspielerischen Leistungen zuzuschreiben ist. Die Schwierigkeit, einen klassischen Roman-Text auf der Bühne sprachlich zu realisieren, wird gut gemeistert. Daniel Klausner und Angela Waidmann geben überzeugend das vermeintlich harmonische Paar, das ins emotionale Chaos stürzt.

Jan Nikolaus Cerha ist als Hauptmann glaubwürdig, ebenso die junge Cecilia Perez als Ottilie, die vom naiven jungen Mädchen zur tragischen Figur mutiert. Helmuth Häusler als Lehrer, Graf und Geistlicher sowie Horst Heiss als „Mittler“ und teilweise Rezitator des Originaltextes von Goethe runden die Ensembleleistung ab. Eigens zu erwähnen ist Eva-Maria Aichner, die nicht nur in Frauen-Nebenrollen authentisch ist, sondern vor allem als „kleiner Bub Otto“ für ein darstellerisches Highlight sorgt.

Alles in allem ein interessantes Theater-Ereignis, das mit verdientem Applaus bedacht wurde.

Von Werner Rohrhofer