Messerattacke in Vorarlberg – Mann und Frau tot

Eine Messerattacke hat am Donnerstag in Hohenems mit dem Tod einer 35-jährigen Frau und eines 47-jährigen Mannes geendet. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden mit mehreren schweren Schnitt- bzw. Stichverletzungen vor einem Mehrparteienhaus bzw. in einer Wohnung aufgefunden. Sie wurden ins LKH Feldkirch gebracht und notoperiert, doch verloren beide den Kampf um ihr Leben. Die Polizei nannte den Mann „tatverdächtig“ und ging von einem eskalierten „Beziehungsstreit“ aus.

Die Polizei erhielt gegen 10.40 Uhr die Information, dass vor einem Wohngebäude in der Rudolf-von-Ems-Straße eine verletzte Frau liege. Bei der Nachschau trafen die Beamten auf die 35-Jährige, die von schwersten Schnitt- und Stichverletzungen gezeichnet war. Der 47-Jährige hatte sich zu der Zeit in der Wohnung eingesperrt, die Türe wurde vom Einsatzkommando Cobra geöffnet. Auch der Mann wies schwere Stichverletzungen auf.

Was sich am Donnerstag tatsächlich zugetragen hatte, blieb zunächst unklar. Aufschluss über das Geschehen soll insbesondere die Obduktion der beiden Leichname geben, die aller Wahrscheinlichkeit nach am Freitag durchgeführt werden wird. Möglich ist, dass im Zuge der Auseinandersetzung beide einander letztlich tödliche Verletzungen zugefügt haben. Als wahrscheinlicher gilt aber, dass der 47-Jährige die Frau attackiert hat und anschließend Suizid begehen wollte.