Bezirkshauptmann Wojak abberufen

Landeshauptmann Thomas Stelzer hat nun den bisherigen Bezirkshauptmann von Braunau, Georg Wojak in einem persönlichen Gespräch von dessen Abberufung als Behördenleiter informiert.

Er folge damit der einstimmigen Empfehlung der in dieser Causa eingesetzten gesetzlich vorgesehenen und unabhängigen Begutachtungskommission, so Stelzer, der auch betont, das ihm diese Situation persönlich leid tue. Wojak habe, „trotz der jüngsten negativen Entwicklungen, auch gute Dienste für das Land Oberösterreich geleistet“, er werde ihm daher neue Aufgaben zuteilen, so der Landeshauptmann.

Wojak solle vor allem bei der Gestaltung des Gedenkjahres 2020 mitwirken oder etwa seine Expertise in projektbezogene Tätigkeiten im Umfeld der Stiftung Hartheim einbringen.

Drei-Monats-Frist

Wirksam wird die Abberufung nach einer Drei-Monats-Frist, also Anfang Jänner 2020. Bis dahin erhält Wojak auch noch die Bezüge eines Bezirkshauptmannes. Bis 28. Oktober ist der abberufene Bezirkshauptmann noch der Direktion Gesundheit zugeteilt, dann gebe es die neue Aufgabe, so Stelzer, der auch nachdrücklich festhält, dass es ihm „ein Anliegen“ war, Wojak die Abberufung persönlich mitzuteilen.

„Eindeutig beurteilt“

Die unabhängige sechsköpfige Kommission habe nach zwei intensiven Befragungen von Wojak und der Befragung von 29 Auskunftspersonen „eindeutig und einstimmig beurteilt, dass Wojak für die Ausübung dieser Führungsfunktion nicht mehr geeignet ist“, er folge — „wie in allen anderen Fällen zuvor“ — der einstimmigen Empfehlung, betont Stelzer, der sich von den Kommissionsmitglieder das Gutachten auch erläutern ließ.

Verwiesen wird darauf, dass sich auch die Mitglieder der Personalvertretung „einstimmig und fraktionsübergreifend für die Abberufung des Bezirkshauptmannes von Braunau ausgesprochen“ hätten.

Die sechsköpfige Begutachtungskommission — vier Mitglieder kommen aus dem Landesdienst, zwei sind externe Experten — prüft analog zu einem Bestellungsverfahren auch bei einem Abberufungsverfahren die Fachkompetenz, Methoden- und Managementkompetenz, Persönlichkeits- und Sozialkompetenz sowie die Fähigkeit zur Personalführung.

Ausschreibung erfolgt

Nicht geprüft worden seien die im Raum stehenden strafrechtlichen Vorwürfe, das sei Sache der Justiz. Sollte ein Gericht zur Entscheidung gelangen, dass strafbares Handeln vorliege, müsse die Situation neu bewertet werden, so Stelzer in Bezug darauf, dass jetzt wegen der Abberufung das Dienstverhältnis des Landes mit Wojak nicht aufgelöst werde.

Die BH Braunau werde vorerst weiterhin interimistisch von der Rieder Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer geleitet, die Ausschreibung für die neue Leitung der BH Braunau erfolge „unmittelbar“. Anfang 2020 solle eine neue Leiterin oder ein neuer Leiter den Dienst in Braunau aufnehmen.