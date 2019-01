Bezirkshauptmannschaften und Statutarstädte rücken zusammen

Der Ankündigung von Landeshauptmann Thomas Stelzer in seiner Regierungserklärung, die Bezirksverwaltungsbehörden der drei Statutarstädte Linz, Wels und Steyr sowie der jeweils benachbarten Bezirke Linz-Land, Wels-Land und Steyr-Land noch kundenfreundlicher und kostengünstiger zu gestalten, folgen jetzt Taten.

Start am 1. Februar

Mit Februar startet die Kooperation zwischen den Bezirkshauptmannschaften und den jeweiligen Magistraten. Es werden Tätigkeitsbereiche von der einen Behörde an die andere übergeben: Die Qualitätsverbesserung für die Bürger, eine Effizienzsteigerung und der wirksamere Einsatz öffentlicher Mittel sind der Effekt dieser Kooperationen.

„Die Kompetenzbündelung und engere Kooperation ist eines unserer zentralen Projekte. Bürgerkontakte sind wichtig, um als Berater und Beschleuniger in den Regionen und Bezirken zu sein. In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung sollte man jedoch jene Arbeitsbereiche zusammenfassen, in denen man Kompetenzen bündeln kann. Wir überprüfen laufend, ob die öffentlichen Strukturen noch auf der Höhe der Zeit sind“, erklärt Stelzer. In den anlaufenden Kooperationen wird die Zusammenarbeit in gewissen Bereichen forciert, so exemplarisch bei der Integration und Migration. Die Magistrate Wels und Steyr übertragen beispielsweise ihre Tätigkeitsbereiche im Forst- und Naturschutzrecht auf die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde, die Bezirksverwaltungsbehörden unter anderem die Bereiche im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz auf die Statutarstädte.

„Mit der engen Kooperation der Bezirksverwaltungsbehörden Wels und Steyr haben wir einen wichtigen Schritt gesetzt. Wer die Effizienz im Bereich der Verwaltung steigert, der trägt auch zur Attraktivierung des Standortes bei“, sagt LH-Stv. Manfred Haimbuchner.

Bürgermeister zufrieden

Die Bürgermeister der drei Statutarstädte sind zufrieden. „Eine Verschlankung der Vorschriften, eine Beseitigung von Doppelgleisigkeiten und einfachere sowie raschere Verfahrensabwicklung verbessert die Leistungserbringung für die Bürgerinnen und Bürger“, sind sich Klaus Luger (Linz/SPÖ), Andreas Rabl (Wels/FPÖ) und Gerald Hackl (Steyr/SPÖ) einig, dass der gemeinsame Kooperationsprozess eine sinnvolle Entflechtung und Vereinfachung im Verwaltungsbereich sei.

