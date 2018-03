Bezos ist laut „Forbes“ nun der reichste Mensch der Welt

Amazon-Chef Jeff Bezos hat Bill Gates den Rang als reichster Mensch der Welt abgelaufen. Laut der am Dienstag vom US-Magazin „Forbes“ veröffentlichten Rangliste der Milliardäre hat sich Bezos‘ Vermögen in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdoppelt – dank des enormen Anstiegs der Aktie seines Internetkonzerns. Sein Vermögen liegt demnach bei geschätzten 120 Mrd. US-Dollar (97,5 Mrd. Euro).

Das Vermögen von Microsoft-Gründer Gates schrumpfte hingegen um rund 400 Mio. Dollar und liegt nun bei 90 Mrd. Dollar. Nach Angaben des Magazins war die Lücke zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten in der jährlichen Liste noch nie so groß.

Der US-Investor Warren Buffett rangiert mit 84 Mrd. Dollar auf dem dritten Platz. Der Chef des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH, Bernard Arnault, machte einen großen Satz vom elften auf den vierten Rang, was laut „Forbes“ größtenteils auf die Stärke des Euro gegenüber dem Dollar zurückzuführen ist. Arnaults Vermögen gibt das Magazin mit 72 Mrd. Dollar an.

Insgesamt gibt es laut „Forbes“ inzwischen 2.208 Milliardäre in der Welt, was Rekord sei. Ihr Vermögen umfasst demnach insgesamt 9,1 Billionen Dollar, ein Anstieg um 18 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr. Die USA sind demnach mit 585 Milliardären Spitzenreiter. An zweiter Stelle liegt China mit 373 Milliardären (wobei jene aus der Sonderverwaltungszone Hongkong nicht mitgezählt sind).

US-Präsident Donald Trump rutschte übrigens in der Liste erneut stark ab – um 222 Plätze auf Rang 766. Sein Vermögen schätzt „Forbes“ nun auf 3,1 Mrd. Dollar, das sind 400 Mio. Dollar weniger als vor einem Jahr. Bereits in der „Forbes“-Liste von 2017 war Trump um 220 Plätze nach unten gerutscht.