BH pfeift bald nicht mehr aus dem letzten Loch

Anton Bruckner, dem genius loci, gebührt in dem nach ihm benannten Saal natürlich ein adäquates Gerät. Also bekommt das Brucknerhaus eine neue Orgel. Die alte Orgel aus dem Jahr 1974 sei nicht mehr einsatzfähig gewesen, sagte am Montag Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Vorstandsdirektor des Brucknerhauses. Der Linzer Bgm. Klaus Luger verglich die Entscheidung für den Neubau der Orgel mit dem Bau des Brucknerhauses. Viele hätten damals lieber das neue Rathaus gewollt. Schließlich habe man ja beides bekommen. Diesmal sie die Restaurierung um 500.000 Euro verworfen worden, weil die Orgel im Brucknersaal einfach nicht mehr den Anforderungen entsprochen habe, betonte der Bürgermeister.

Mit Kerschbaums Antritt sei auch das Verlangen nach einer Generalsanierung gestiegen, sagte Thomas Ziegler, kaufmännischer Vorstandsdirektor der LIVA. Auch sollte Bruckners Werk in bester Qualität erstrahlen. Drei Organisten — Martin Haselböck, Wolfgang Kreuzhuber, Martin Riccabona — stehen beratend zur Seite. Die neue Orgel werde das Brucknerhaus zu einem Zentrum großartiger Orgelklänge machen, teilte der in den USA weilende Haselböck via Videobotschaft gestern mit. Hier werde hohe Handwerkskunst mit Computertechnologie vereint, wobei letztere etwa dem Vorprogrammieren der Klangfarben diene.

Gleiche Vorderfront, aber dahinter alles neu

Für den Neubau der Orgel habe man knapp 1,1 Millionen Euro veranschlagt, so Ziegler. Das sei eine gewaltige Kraftanstrengung für LIVA, Stadt etc., betonte Bgm. Luger. Die Vorderfront werde gleich bleiben, gelte es den Denkmalschutz zu berücksichtigen. Dahinter werde alles neu.

Die Firma Rieger aus Schwarzach wurde mit dem Bau beauftragt. Sie hat die neue Hauptorgel im Dom zu Regensburg gebaut, aber auch die konzertante Variante im Musikverein Wien. Er sei letzten Sommer zur Begutachtung eingeladen worden, sagte Wendelin Eberle von Rieger Orgelbau am Montag. Überrascht habe ihn die zu hohe Stimmung, zudem sei die Statik völlig ungleich gewesen … Auch habe man damals ein sakrales Instrument in den Konzertsaal gebaut und dem neobarocken Klangstil gefrönt. Die Tendenz sei eindeutig in Richtung Neubau gegangen. Man hätte 2022 mit der Fertigstellung rechnen können. Die Verschiebung eines Projekts in Asien und der Einsatz aller gut 60 Mitarbeiter machen den Auftakt der neuen Orgel am 10. 9. beim Brucknerfest 2018 möglich — mit 51 Registern … und mit der Titularorganistin der Elbphilharmonie, der Lettin Iveta Apkalna. Sie ist eine der besten Organistinnen der Welt und wird auch Orgelliteratur von Bruckner spielen.

