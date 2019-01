„Bibi ist ein Typ Frau, den ich mag“

Mit ADELE NEUHAUSER sprach Martin Fichter-Wöß

Am 17. Jänner feiert Schauspielerin Adele Neuhauser ihren 60. Geburtstag, bereits am Sonntag zelebriert sie ein anderes Jubiläum — ihren 20. Einsatz im „Tatort“ an der Seite von Harald Krassnitzer. Da ermitteln die beiden auch im Salzkammergut.

Ihr runder Geburtstag naht mit wehenden Schritten. Sind Sie eher ein Mensch, dem das wurscht ist?

NEUHAUSER: Ich habe immer das Glück gehabt, in der arbeitsintensivsten Zeit Geburtstag zu feiern. Am Theater war Jänner immer Hochsaison. Und das Schönste war dann, in der Kantine Geburtstag zu feiern. Beim 60. hatte ich mir vorgenommen, ein richtiges Fest zu machen. Aber es geht sich wieder nicht aus, weil ich mit meinem Sohn und Band auf der Bühne stehe.

Tut es Ihnen als Mensch gut, eine öffentliche Person zu sein?

Ich habe es schon alleine durch meinen Beruf gerne, mich zu exponieren. Ich habe ja immer den Schutz meiner Figuren und den Schutz meiner Geschichte. Und da geht es nicht um meine Person, sondern um die Geschichte. Ich habe meine Autobiografie („Ich war mein größter Feind“, Anm.) lange verweigert, weil ich mich als zu jung empfand in Bezug auf das Erlebte. Erst als ich durch die „Vier Frauen und ein Todesfall“ in Österreich so populär wurde, hatte ich das Gefühl, man sollte auch etwas von mir erfahren. Deshalb habe ich eben über meine Suizidversuche gesprochen, weil ich das Gefühl hatte: Wenn ich schon eine öffentliche Person bin, soll es auch was Sinnvolles sein, das ich erzähle. Nur über meine Karriere zu reden, empfände ich als langweilig.

Sie enden Ihre Autobiografie mit dem Satz „Da kommt noch so viel Schönes, das auch gelebt werden will“. Hat sich dieses Mantra für Sie bewahrheitet?

Ich kriege gerade Gänsehaut, und es treibt mir die Tränen in die Augen, weil Frieden mit sich zu machen das Wichtigste ist. Die Karriere ist wesentlich weniger wert, als zu sehen, wo ich stehe, dass ich ein guter Mensch bin. Und ich möchte ein guter Mensch sein. Das klingt so banal, aber das ist, was ich möchte. Das heißt ja nicht, dass man diese Tiefen und Ängste und auch negativen Aspekte der eigenen Person ignorieren soll — im Gegenteil: annehmen und klar hinschauen. Da gibt’s viele Tiefen, Untiefen bei mir. Und aus denen schöpfe ich.

Ist Ihre „Stammfigur“ Bibi Fellner auch ein bisschen Ihr Alter Ego, in das Sie gewisse Dinge auslagern können?

Bibi ist ein wahrhaftes Wesen, ein Typ Frau, den ich mag. Ich mag ihre Fehlerhaftigkeit, ihre Wut, ihre Empathie, ihren Humor. Und sie ist nicht geschleckt und kein Püppchen. Nur ich würde mir für Bibi wünschen, dass sie ein bisschen mehr Anarchie an den Tag legt, ein bisschen mehr auch ungefiltert sein darf. Wir erkennen immer im Fehlverhalten als Betrachter, dass es so nicht gehen darf. Und das sind Dinge, die heilsam und auch bereichernd sind für das eigene Leben. Da ist beim „Tatort“ das Spielfeld sehr groß.

Wie gehen Sie mit der Gefahr der Routine um bei einer Figur, die Sie jetzt 20 Mal gespielt haben?

Ich muss aufpassen, dass ich nicht ein zu unterspanntes Vertrauen zu meiner Darstellung der Bibi habe. Einerseits braucht es das, also diese Normalität, diese Leichtigkeit, trotzdem braucht es auch einen Biss, einen Widerstand. Wie Thomas Bernhard auch immer schon gesagt hat: der Widerstand ist es, dieses Aufstehen in der Früh, das Sich-Anziehen. Die Widerstände halten uns wach und das war für mich stets ein Motor. Deshalb war auch für mich alles, was mir zu leicht gefallen ist, nicht wertvoll. Es musste immer irgendwas dabei sein.

Haben Sie ein Wunsch-Serienende für Ihre Bibi im Kopf?

Wenn, würde ich gerne nicht die Figur sterben lassen. Sie soll sich zum Beispiel entscheiden, nach Afrika in die Entwicklungshilfe zu gehen oder so. Oder sie macht sich auf eine Reise und kehrt nicht mehr zurück. Das fände ich spannend.

Und Sie halten sich das Hintertürchen des Comebacks offen …

Stimmt. Gar nicht so blöd, merke ich gerade. (lacht)

Grundsätzlich ist Ihnen aber noch nicht fad mit Bibi?

Nein. Ich denke nur darüber nach, dass es nicht glatt werden darf. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass es so eine selbstverständliche Geschichte wird, dass das einfach so weiterläuft. Nein, ich möchte da wach bleiben. Auf der anderen Seite liegt das ja nicht nur in meiner Hand.

Das ist ein Appell an die Autoren?

So ist es! Aber wir haben tolle Autoren. Und wir haben gute Redakteure, die uns da wirklich den Rücken stärken und uns mutig vorantreiben.

Das klingt aber schon wieder nach zu wenig Widerstand für Sie …

Richtig! Aber keine Sorge, ich finde immer irgendwas. (lacht)

Neuhauser in Linz

Adele Neuhauser liest am 14. Februar im Landestheater Linz aus ihrer Autobiografie „Ich war mein größter Feind“. In den Kammerspielen wird sie dabei von der Band Edi Nulz — Gitarrist Julian Adam Pajzs ist ihr Sohn — begleitet. Karten: Tel. 0732/76 11-400