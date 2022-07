Biden bei Sitzung vom Golf-Kooperationsrat in Saudi-Arabien

Am letzten Tag seiner Nahostreise will US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabiens Küstenstadt Jeddah an einer Sitzung des Golf-Kooperationsrats teilnehmen. Bei dem Treffen am Samstag im erweiterten Format mit Ägypten, Jordanien und dem Irak dürfte es unter anderem um die Bedrohung durch den Iran gehen. Die Führung in Teheran hat ihren Einfluss in der Region in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut und zuletzt auch das Atomprogramm vorangetrieben.

Saudi-Arabien, aber auch Israel betrachten das mit großer Sorge. Fragen etwa zu Wasser- und Lebensmittelknappheit oder Energie könnten bei dem Gipfel ebenfalls ein Thema werden. Der Golf-Kooperationsrat ist das wichtigste politische und wirtschaftliche Bündnis in der Region. Mitglieder sind die Golfstaaten Bahrain, Katar, Kuwait, der Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sowie Saudi-Arabien, das in der Gruppe eine beherrschende Stellung einnimmt. Am Samstag trifft sich der Rat im erweiterten Format (GCC+3), weshalb auch der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. teilnehmen. Vereinbarungen des GCC drehen sich meist um Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen.