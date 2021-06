Biden bricht zu erster Auslandsreise nach Europa auf

Joe Biden bricht am Mittwoch zu seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident auf. Biden reist mit seiner Frau Jill zu einem Gipfelmarathon nach Europa: Nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson am Donnerstag nimmt er ab Freitag am G7-Gipfel im südenglischen Cornwall teil. Am Montag findet der NATO-Gipfel in Brüssel statt, am Dienstag folgt ein EU-USA-Gipfel. Am Mittwoch trifft Biden in Genf schließlich den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Zur Vorbereitung des G7-Gipfels und des EU-USA-Gipfels findet im Europaparlament am Mittwoch (10.30 Uhr) eine Debatte statt, an der auch EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen.