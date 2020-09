Biden stellt sich in TV-Duell mit Trump auf “Lügen” ein

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden stellt sich in seinem ersten Fernsehduell mit Präsident Donald Trump am Dienstag auf “persönliche Angriffe und Lügen” ein. “Es wird schwierig werden”, räumte Biden am Samstag im Sender MSNBC ein. “Meine Vermutung ist, dass ein einziger direkter Angriff wird.” Er rechne dabei vor allem mit persönlichen Attacken. “Das ist das einzige, was er kann”, sagte Biden über seinen republikanischen Rivalen.

“Er weiß nicht, wie man über Fakten diskutiert. So schlau ist er nicht”, fügte Biden hinzu. “Er weiß nicht viel über Außenpolitik, er weiß nicht viel über Innenpolitik. Er weiß nicht viel über die Details.” Daher “werden es hauptsächlich persönliche Angriffe und Lügen sein”, sagte er über seine Erwartungen an Trumps Auftreten.

Die erste TV-Debatte zwischen Trump und Biden findet am Dienstag in Cleveland in Ohio statt. Bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November wird es noch zwei weitere Fernsehduelle geben. Die Fernsehdebatten zwischen den Präsidentschaftskandidaten sind in den USA traditionell Höhepunkte des Wahlkampfes und werden mit größter Spannung erwartet. Einige Unterstützer Bidens befürchten, dass der frühere Vizepräsident, der in den landesweiten Umfragen bisher vorne liegt, sich im direkten Schlagabtausch von dem deutlich aggressiveren Trump ausstechen lassen könnte.

Biden ist nach eigener Aussage aber darauf vorbereitet. “Die Leute wissen, dass der Präsident ein Lügner ist”, sagte der 77-Jährige in dem Fernsehinterview. Dies werde in dem TV-Duell also nicht für Überraschungen sorgen. Biden kündigte an, trotz der Attacken seine Argumente vorzubringen, warum Trump “gescheitert” sei und warum er die besseren Antworten für die Wähler habe.