Biden und Macron bekräftigen Unterstützung der Ukraine

US-Präsident Joe Biden hat Russland im Falle eines Einmarsches in die Ukraine erneut mit „hohen wirtschaftlichen Kosten gedroht“. Biden und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bekräftigten in einem Telefonat „ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“, hieß es am Mittwochabend (Ortszeit) aus dem Weißen Haus. Beide haben demnach über koordiniertes Vorgehen und Konsequenzen im Falle einer Invasion gesprochen.

Sie wollten weiter im Kontakt bleiben, um ein „umfassendes Konzept zur Bewältigung der Probleme“ zu besprechen. Macron hatte in den vergangenen Tagen zwei Mal mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert.