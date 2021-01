Biden und Harris vor Angelobung am Kapitol angekommen

Der künftige US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris sind am Mittwochvormittag (Ortszeit) zu ihrer Amtseinführung am Kapitol eingetroffen. Die Feier zur Amtseinführung wird auf den Stufen an der Westseite des Kapitols abgehalten. Harris und Biden werden nacheinander ihren Amtseid ablegen. Biden wird dann seine Antrittsrede als 46. US-Präsident halten.

Gemeinsam mit ihren Ehepartnern Jill Biden und Doug Emhoff betraten die beiden am Mittwoch das Kongressgebäude. Der scheidende Präsident Donald Trump nimmt entgegen der Tradition nicht an der Zeremonie teil: Der Republikaner verließ Washington am Morgen und machte sich auf den Weg nach Florida, wo er künftig leben wird.

Bidens Vorgänger Donald Trump hatte sich am Nachmittag aus der US-Hauptstadt mit einem kurzen Auftritt auf der Militärbasis Andrews verabschiedet. Dort standen die geladenen Gäste dicht gedrängt und trugen keine Masken, wie auf Videobildern zu sehen war. Er soll seinem Nachfolger aber eine Notiz hinterlassen haben, wie es bei den Amtsübergaben seit 1989 – damals fand George Bush eine Botschaft seines Vorgängers Ronald Reagan am Schreibtisch vor – üblich ist.

Zuvor war Biden in die Kirche gegangen. Der Katholik Biden wurde dabei in der Cathedral of St. Matthew in Washington unter anderem von den Spitzen der Demokraten und Republikaner im US-Kongress begleitet. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass die Teilnehmer des Gottesdienstes Masken trugen und Abstand hielten. Die Amtseinführung findet um 18.00 Uhr (MEZ) statt.

Biden ist nach John F. Kennedy der zweite Katholik, der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Mit ihm in die Kirche ging unter anderem auch der wichtigste Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell. Er gehörte in den vergangenen Jahren zu den einflussreichsten Verbündeten Trumps. McConnell distanziert sich aber vom scheidenden Präsidenten nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington.

Der künftige US-Präsident erhielt kurz vor seiner Vereidigung noch aufmunternde Worte von seinem einstigen Chef Barack Obama. „Glückwünsche an meinen Freund, Präsident Joe Biden. Jetzt ist deine Zeit“, schrieb der Ex-Präsident am Mittwoch bei Twitter. Biden war acht Jahre lang Vizepräsident während Obamas Amtszeit. Er selbst schrieb bei Twitter: „Es bricht ein neuer Tag an in Amerika.“