Biden warnt Putin vor Einmarsch in die Ukraine

US-Präsident Joe Biden hat den russischen Staatschef Wladimir Putin mit scharfen Worten vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Eine Invasion würde zu einer „Katastrophe für Russland“ führen, sagte Biden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. So würden die russischen Truppen selbst bei einem militärischen Erfolg in der Ukraine „schwere“ Verluste erleiden. Biden drohte erneut auch weitgehende Sanktionen gegen Russland an.

Zugleich zeigte sich der US-Präsident überzeugt, dass Putin keinen „kompletten Krieg“ wolle. Wegen eines massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine befürchtet der Westen, dass Russland einen Einmarsch in das Nachbarland vorbereitet. Die Regierung in Moskau bestreitet das.