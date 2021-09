USA gedenken der Opfer vom 11. September

Zum 20. Jahrestag der Anschläge am 11. September hat US-Präsident Joe Biden die USA zur nationalen Einheit aufgerufen. Das sei die größte Stärke der Vereinigten Staaten im Angesicht der Not, sagte Biden in einer im Weißen Haus aufgezeichneten Ansprache. Sie wurde vom Präsidialamt am Vorabend der Feierlichkeiten am heutigen Samstag veröffentlicht. Biden wird Gedenkveranstaltungen an allen drei Anschlagsorten besuchen.

Biden würdigt in der Ansprache die bei den Anschlägen Getöteten und Verletzten sowie die Feuerwehrleute, Krankenschwestern und vielen anderen Helfer, die bei ihren Rettungseinsätzen ihr Leben riskiert oder verloren haben. Am 11. September 2001 hatten radikal-islamische Attentäter vier Verkehrsflugzeuge entführt. Zwei Maschinen wurden in das World Trade Center in New York gesteuert. Die Doppeltürme des Gebäudes stürzten darauf ein. Insgesamt kamen 2.977 Menschen ums Leben. Tausende wurden verletzt. Zu den Anschlägen bekannte sich die Al-Kaida von Osama bin Laden.

Biden verwies auf die „dunkleren Kräfte der menschlichen Natur – Angst und Wut, Ressentiments und Gewalt gegen muslimische Amerikaner, gegen wahre und treue Anhänger einer friedlichen Religion“. Dies habe die amerikanische Einheit gebeugt, aber nicht gebrochen. „Für mich ist dies die zentrale Lektion des 11. Septembers, dass dann, wenn wir am verletzlichsten sind, (…) im Kampf für die Seele Amerikas, die Einheit unsere größte Stärke ist“, sagte Biden. „Einheit bedeutet nicht, dass wir dasselbe glauben müssen. Wir müssen einen grundlegenden Respekt füreinander und Vertrauen zueinander und in diese Nation haben.“

Biden und seine Ehefrau Jill Biden werden am Samstag New York besuchen, wo beim Einsturz des World Trade Centers 2.753 Menschen ums Leben kamen. Ein drittes Verkehrsflugzeug war in das Verteidigungsministerium (Pentagon) im nahen Arlington (Virginia) gestürzt. In Shanksville (Pennsylvania) stürzte die vierte Maschine ab. Es wird angenommen, dass sie das US-Kapitol oder das Weiße Haus, den Sitz des Präsidenten, treffen sollte. Passagiere verhinderten dies und verloren ihr Leben.