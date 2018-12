Bilderbuch: Mea culpa

Die heimischen Poperneuerer Bilderbuch melden sich mit einem neuen Album zurück: Auf „Mea culpa“ gibt es neun Lieder, die vorerst nur digital erscheinen. Maurice Ernst und Co wissen darauf mit sphärischen Klängen und schwebenden Arrangements umzugehen. Die Lebenswelt im Jahr 2018, sie wird in all ihren digitalen Ausformungen auf den Boden gebracht, wenn das „Display so schwarz“ ist wie im Opener „Sandwishes“ oder „orange Zustände“ in „Mein Herz bricht“ besungen werden. Electro, Dreampop, flirrende Gitarren und eine Portion R’n’B US-amerikanischer Ausrichtung — alles hat Platz. In vielerlei Hinsicht sind Bilderbuch nun ganz im Hip-Hop angekommen. „Lounge 2.0“ ist eine flashige Fingerübung, in der Ernst zum „sabibabiba-wu“ ansetzt, mittels Reduktion Coolness versprüht wird und die Gitarre schließlich in der Bridge zum Höhenflug ansetzt. Und dann wird die „Memory Card“ eingeschoben, verbreitet sich Reggae-Flair und verlangt die Gruppe nach dem „Reset“. Immerhin, die Liebe wird auch geortet: „Search love on LED screen.“ Bilderbuch zeigen sich von äußeren Umständen unbeirrt. Hier wird der Blick ohne Kompromisse nur nach vorn gerichtet. Mit „Checkpoint (Nie Game Over)“ hat das Quartett wieder einen Hit im Köcher. Ab 22. Februar wird „Mea culpa“ auch als physischer Tonträger zur Verfügung stehen, mit „Vernissage My Heart“ ist dann bereits der nächste Longplayer am Start. Nächster Auftritt in Linz: 13. Juli 2019.