Bildungsdirektor macht Schule

Mit dem Jahreswechsel wird in Österreich auch die Schulverwaltung auf neue Beine gestellt: So werden anstelle der Landesschulräte die neuen Bildungsdirektionen für die Verwaltung aller Schulen und Lehrer zuständig sein. Es bleibt dennoch kompliziert, weil den neuen Bildungsdirektoren der Spagat zwischen den Interessen von Ländern und Bund gelingen muss.

Der Bund ist weiterhin zuständig für den Einsatz von Lehrern und die Bestellung von Direktoren an den Bundesschulen (AHS, Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen/BMHS), für Lehrpläne aller Schultypen, pädagogische Fragen wie Deutschförderklassen und die Organisation der Schulaufsicht.

Das Land entscheidet über Lehrer und Schulleiter an den Landesschulen (v. a. Volks-, Neue Mittelschulen, Berufsschulen) sowie pädagogische Schwerpunktsetzungen. Bei diversen Themen — etwa bei der verschränkten Ganztagsschule, wo Lehrer auch am Nachmittag unterrichten — sind allerdings beide Seiten zuständig. Für Bau und Erhaltung der Schulgebäude, administratives Unterstützungspersonal und Nachmittagsbetreuung ist bei den Pflichtschulen sogar noch ein dritter Player verantwortlich, nämlich die Gemeinden.

Diener zweier Herren

Mit der Bildungsdirektion wurde erstmals eine so genannte Bund-Länder-Behörde geschaffen, in der relativ strikt zwischen den jeweiligen Zuständigkeiten unterschieden wird. Der Bund erhofft sich durch die Umstellung, die Schulaufsicht künftig effizienter und effektiver steuern zu können. Hintergrund: Anstelle von neun unterschiedlichen Geschäftseinteilungen gibt es nun eine einheitliche Struktur in allen Bundesländern. Der Leiter der neuen Behörde, der Bildungsdirektor, ist Diener zweier Herren: In Fragen der Landesvollziehung ist er an Weisungen des Landes gebunden, in Fragen der Bundesvollziehung kann ihm der Bildungsminister Weisungen erteilen, wobei jeder Erlass schon als Weisung zu verstehen ist. Außerdem werde der Chef der Behörde nunmehr nicht mehr politisch auf Zuruf installiert, sondern ist ein Bundesbediensteter, der zumindest ein Bewerbungsverfahren durchmachen muss.

Weichen in OÖ gestellt

In Oberösterreich wurden die Weichen bereits im vergangenen August gestellt. Da übernahm mit Alfred Klampfer der designierte Bildungsdirektor vorerst noch die Leitung des Landesschulrats. „Entscheidend ist bei allen Überlegungen, die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt zu stellen“, sagte Klampfer bei seinem Amtsantritt. „Generell geht es mir darum, dass in Oberösterreich höchst qualitätsvolle Bildung angeboten wird, die sowohl das Erwerben von Kompetenzen als auch die Stärkung der Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt.“

Gut für Schulautonomie

„Die Bildungsreform bietet im Bereich der Schulautonomie große Chancen. Im Bildungsbereich geht es aber vor allem darum, die Schülerinnen und Schüler heute für die Herausforderungen von morgen fit zu machen, sie für die Zukunft vorzubereiten und ihnen auch das notwendige Rüstzeug mitzugeben, um diese Aufgaben sicher bewältigen zu können“, betonen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bildungslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander.