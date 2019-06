Bildungsreise unter der spanischen Sonne

Von Christoph Gaigg

„Wie war der Urlaub?“ — diese Frage musste sich der Autor dieser Zeilen nach braungebrannter Rückkehr aus der spanischen Sonne häufig gefallen lassen. Um sofort korrigierend einzugreifen: Von einem Badeurlaub am Strand konnte keine Rede sein, wenngleich sich die Reise als hochinteressant, überaus lehrreich und unvergessliches Erlebnis einprägte.

195 junge Nachwuchs-Fußballtrainer und -leiter, darunter neun Österreicher, durften sich eine Woche auf Einladung des Deutschen Fußballbundes (DFB) und der gemeinnützigen Gesellschaft KOMM MIT nach Santa Susanna in die Nähe von Barcelona auf Bildungsreise begeben. Vor vier Jahren wurde das Projekt „Fußballhelden — Aktion junges Ehrenamt“ in dieser Form ins Leben gerufen, seit zwei Jahren besteht auch eine Kooperation mit dem ÖFB.

Prominente Referenten

Für die fast 17-stündige Anreise per Bus aus München (die Kollegen aus Norddeutschland mussten knappe 30 Stunden ausharren!) folgte in den Tagen darauf eine mehr als würdige Entschädigung. Beginnend von einem lautstarken Empfang durch das riesige Organisationsteam, das keine Wünsche und Fragen offen ließ, über eine perfekte Unterkunft mit Meerblick in Santa Susanna, bis hin zu einer einzigartigen Woche mit Top-Referenten, intensiven Trainingseinheiten auf Basis der DFB-Philosophie „Unser Weg“ und einem gemütlichen Beisammensein mit Gleichgesinnten, die sich allesamt dem Fußball verschrieben haben.

Neben Ex-Bundesliga-Referee Knut Kircher, der in seinem kurzweiligen Vortrag humorvolle Anekdoten aus seiner Karriere schilderte, war unter anderem Ex-Augsburg-Trainer Manuel Baum (r.) zu Gast, dazu leiteten die deutschen Nationaltrainer im Beachsoccer, Matteo Marrucci, und im Futsal, Marcel Loosveld, zwei Einheiten.

„Mes que un club“

Nicht fehlen durfte freilich ein Ausflug nach Barcelona inklusive einer Stippvisite im ehrwürdige Camp Nou. Auch ohne Spiel bietet das Stadion des großen FC Barcelona ein ganz spezielles Flair und spiegelt die Devise des Vereins „mes que un club“ („mehr als ein Klub“) perfekt wider. Abgerundet wurde die Reise mit einem typisch katalanischen Abendessen, untermalt vom sehenswerten Auftritt der engagierten Flamenco-Tänzerinnen. In der Feierlaune der Anwesenden schwang dennoch eine Prise Wehmut mit — denn die sich zuvor großteils völlig fremden Ehrenamtler waren in den wenigen Tagen rasch zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen. Diesen und viele andere, bleibende Eindrücke nahmen die Fußballhelden wieder mit in den Bus — oder wahlweise, wie auch der Autor, in den doch komfortableren, weil schnelleren Flieger.