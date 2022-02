Billy Talent: Crisis of Faith

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Erstmals seit sechs Jahren bringen Billy Talent mit „Crisis of Faith“ ein Album auf den Markt. Thematisch arbeiten sich die Musiker darauf an privaten und gesellschaftlichen Ereignissen der vergangenen Jahre ab.

Die weltweite Pandemie, Black-Lives-Matter-Proteste, die Klimakrise, ein Todesfall und eine Geburt in den Familien der Bandmitglieder. Und das neue Album kommt gewohnt kämpferisch, wenn auch nicht ganz so rebellisch daher wie auf früheren Platten.

Es gehe in „Crisis of Faith“ um Hoffnung, Liebe und Mitgefühl — gegenüber sich selbst, anderen Menschen und der Erde, sagt Leadsänger Benjamin Kowalewicz darüber. Vom unverwechselbaren Gesang und Gitarrensound ist über die Jahre nichts verloren gegangen. Auch musikalisch hat das Album einiges zu bieten: An dramatische, Jazz-beeinflusste Sequenzen reihen sich rotzige Punkrock-Tracks.

Nicht zuletzt mit dem ersten Feature-Gast der Band, Rivers Cuomo (Weezer), warten Billy Talent auch mit poppigerem College-Rock auf. Abgerundet wird die Kollektion mit einer Portion Herzschmerz in einer Hommage an die Liebe.

Mit „Forgiveness I+II“, „Reckless Paradise“, „I beg to differ (This will get better)“, „End of Me“ und „Judged“ sind schon vor Plattenveröffentlichung fünf der zehn Albumtracks erschienen. Im Sommer spielen Billy Talent auf ihrer Europaotour auch am Nova Rock in Nickelsdorf.