„Bin den Patienten verpflichtet“

Die seitens der Gewerkschaft erwartete Kampfansage gegen die von der Regierung mit dem gestrigen Ministerratsbeschluss auf den Gesetzwerdungsweg gebrachte Reform der Sozialversicherung liegt auf dem Tisch. „Wird eine rote Linie überschritten, wird es entsprechende Maßnahmen und Aktivitäten von uns geben“, tönte am Mittwoch bei der Bundesvorständekonferenz der designierte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in Richtung Regierung. Und der scheidende ÖGB-Chef Erich Foglar meinte: Die „Regierung der Industriebosse“ kriege für ihre gegen die Arbeitnehmer gerichtete Politik „jetzt eine Antwort“.

Deutliche Mehrheit ist für Zusammenlegung

Die Antwort des Kanzlers auf Ansagen dieser Art kam gestern Abend im Puls-4-Sommergespräch mit Corianna Milborn. Es sei „legitim, dass gewisse Interessengruppen ihre Interessen wahren“, meinte Sebastian Kurz. Aber, so der Bundeskanzler: „Ich bin denen aber nicht verpflichtet, die dort ihre Jobs und Funktionen haben, ich fühle mich den Österreicherinnen und Österreichern verpflichtet — in diesem Fall den Patienten.“

Gefragt, was er zu tun gedenke, sollte es Streiks geben, sagte Kurz: „Ich sehe keinen Grund, die Reform nachzuverhandeln.“ Es sei doch legitim, dass die Regierung ein schlankes System schaffe. „Wer das nicht so sieht, der hat das gute Recht zu demonstrieren, sich dagegen zu wehren“, sagte der Bundeskanzler. „Aber es ist auch unser gutes Recht als Regierung, das umzusetzen, was wir versprochen haben vor der Wahl.“

Beim Thema Sozialversicherung hat die Regierung übrigens die Mehrheit der Österreicher hinter sich. Laut market-Umfrage befürworten sieben von zehn Österreichern die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger von 21 auf 4 oder 5. Sie argumentieren die Zusammenlegung mit dem Abbau von Privilegien, der Vereinheitlichung von Leistungen und damit, dass der Widerstand ohnehin nur von Funktionären getragen werde. Skeptisch gesehen wird aber eine eventuelle Zerschlagung der AUVA, falls die geforderten Einsparungen nicht erreicht werden.

Apropos Einsparungen: Dass etwa Rechungshofpräsidentin Margit Kraker und auch andere die angepeilte Einsparungsmilliarde bis 2023 in Zweifel stellen, bleibt seitens der Regierung nicht unwidersprochen. Es gebe andere, „die sehr wohl glauben, dass das möglich ist“, so Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).