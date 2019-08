Binoche brilliert als Fantasiefigur

Von Renate Wagner

Früher hat man es „Tagträumen“ genannt, wenn man sich selber jünger, schöner, interessanter vorstellte und dabei dem Traummann (oder der Traumfrau) begegnet ist. Heute ist dies keine einsame Angelegenheit mehr, sondern halb real möglich — im Internet, in den sozialen Medien, durch die Möglichkeit, sich selbst nach Wunsch neu zu erfinden. Es gibt sogar schon (nach einem Film) einen eigenen Ausdruck für dergleichen: „Catfish“.

Wenn Claire Millaud, die Literaturprofessorin „entre deux ages“ (wie man früher für „nicht mehr jung“ gesagt hätte), dem jungen Alex eine Aufforderung zum Chat schickt, will die einsame Frau, die wieder einmal verlassen worden ist, eigentlich nur auf Umwegen den Ex-Freund Ludo erreichen, der mit Alex zusammen wohnt. Dieser wird auf eine Anfrage natürlich nur reagieren, wenn die Partnerin ihm gefällt: Die 25-jährige „Clara“, die ihm ein sexy Foto postet, findet logischerweise schnell sein Interesse.

Es ist aber nicht nur die Optik. Beim Chatten stellt sie sich als höchst reizvoll heraus, genauso, als sie miteinander telefonieren (wozu Claire natürlich ein nicht zu verfolgendes Prepaid-Handy benützt): Man weiß, welch faszinierende Beziehungen sich so zwischen Fremden aufbauen können. Davon handelt der Film von Safy Nebbou auf erster Ebene (man erinnert sich, wie sich, vor zwei Jahren im Kino, der alte Pierre Richard in „Monsieur Pierre geht online“ für ein junges Mädchen in einen virtuell strahlenden jungen Mann verwandelt hat …).

Preiswürdig

Hier geht es — „Man spielt nicht mit der Liebe“ hieß schon ein Stück von Marivaux — um mehr. Wenn das Geplänkel ernst wird, wenn die ältere Frau, die kein junger Mann im wahren Leben mehr wirklich ansehen würde, sich so leidenschaftlich verliebt, dass sie nicht mehr aus und ein weiß — ja, da braucht man (und da hat der Film) Juliette Binoche. Sie beschreibt das Schicksal derer, deren Herz, Seele, Gefühle, Verstand ganz jung und leidenschaftlich sind, die aber aus unserer Welt aussortiert worden sind, nicht mehr als begehrenswert gelten. Da kann man schon leiden, der Regisseur hat ein Händchen dafür, und man möchte der Hauptdarstellerin für diese Leistung alle „Césars“ und „Oscars“ nachtragen …

Zumal die erste Hälfte des Films ihr ganz allein gehört, sie am Computer, am Telefon, im Gespräch mit der Therapeutin (auch hier geht es nicht ohne), kaum noch am realen Leben teilnehmend (diese Frau muss schließlich Vorlesungen halten und gelegentlich schickt ihr der Ex-Gatte die jungen Söhne zu Besuch).

Es beginnt ein Krimi …

Dann, wenn Alex auf eine Begegnung besteht und man wirklich nicht weiß, wie sie sich aus der Lage herausretten soll, beginnt quasi ein neuer Film, dann wird das Ganze ein Krimi, es gibt unerwartete Drehungen und Wendungen und erstaunliche Pointen. Und doch — letztlich ist es nur ein Schicksal, um das es geht. Und die Binoche zeigt es.